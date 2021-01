Avec un compte à rebours de plus en plus concis jusqu’au début du CES 2021, et compte tenu de l’étrange format entièrement numérique sur lequel le salon est prévu cette année, les entreprises profitent de ce week-end dernier pour faire progresser les gammes de produits qu’elles présenteront. Et c’est que dans le cas de Acer, une partie importante de ce programme semble être spécialement conçu pour l’industrie du jeu vidéo, avec l’arrivée de nouveaux Moniteurs de jeu spécialement conçus pour une utilisation sur consoles et PC.

Acer Nitro XV282K KV 4K UHD

Présenté sous un panel Écran LCD IPS 28 pouces avec résolution UHD 3K (3840 x 2160 pixels), nous trouvons ce qui semble, jusqu’à présent, le meilleur moniteur de jeu pour profiter de l’expérience la plus avancée et optimisé pour la nouvelle génération de consoles Xbox Series X | S et PlayStation 5.

Cependant, cela ne signifie pas que ce n’est pas un moniteur approprié pour toute autre activité en dehors des consoles, étant en fait une pièce tout aussi intéressante pour les joueurs sur PC.

Et est-ce que ce moniteur a des caractéristiques de haute performance telles que un taux de rafraîchissement d’image de 144Hz depuis le début, ainsi que le Connectivité HDMI 2.1 Prend en charge les résolutions jusqu’à 4K UHD 120Hz avec VRR (taux de rafraîchissement variable).

De plus, le panneau principal de ce moniteur est pris en charge par des technologies d’amélioration de l’image telles que Cristaux liquides HDR 400 ou IPSainsi qu’une collection de fonctionnalités visant à réduire la fatigue oculaire. Acer VisionCare 3.0 avec ce moniteur comprend LightSense, ColorSense, ProxiSense et BluelightShield Pro; en plus de la certification TÜV Rheinland Eyesafe, ce qui garantit la possibilité de jouer pendant des heures et des heures sans subir de fatigue ni d’endommager notre vision.

L’Acer Nitro XV282K KV sera disponible à partir de février prochain sur le continent asiatique, atteignant le reste des marchés au cours du mois de mai, au prix d’environ 900 dollars pour l’Amérique du Nord, et 950 euros en Europe.

Acer Predator XB273U NX

L’Acer Predator XB273U NX est un moniteur de 27 pouces avec résolution WQHD (2560 x 1440 pixels),un taux de rafraîchissement overclocké de 275Hz, et un temps de réponse minimum de seulement 0,5 millisecondes (GtG).

Le NX fonctionne avec la technologie Acer Agile-Splendor IPS pour les angles de vision les plus larges, ainsi qu’avec le récemment lancé Analyseur de latence NVIDIA Reflex. Ce système mesure le temps qui s’écoule entre un clic de souris et le résultat en pixels à l’écran. Il sera intéressant de mesurer étant donné la technologie NVIDIA G-Sync intégrée à ce panneau.

L’Acer Predator XB273U NX devrait lancer son premier séjour sous l’exclusivité du marché asiatique en mars, arrivant en Amérique du Nord et en Europe en mai prochain. Ainsi, son prix définitif a déjà été communiqué, qui s’élèvera à un chiffre proche de 1 100 dollars et 1 100 euros (en ajoutant des tarifs au taux de change actuel de 7 999 yuans).

Acer Predator XB323QK NV

Enfin, l’Acer Predator XB323QK NV débarque avec un grand écran de 31,5 pouces avec capacités 4K et prise en charge de la technologie NVIDIA G-Sync. Quant au reste de ses spécifications, le moniteur présentera un taux de rafraîchissement d’image de 144 Hz et une large gamme de couleurs DCI-P3 de 90%, ainsi que la technologie Agile Splendor IPS d’Acer et les certifications VESA DisplayHDR 400 et TÜV. Rheinland Eyesafe.

L’Acer Predator XB323QK NV sera disponible en mai 2021 en Amérique du Nord et dans la région EMEA, et en Chine en mars. Ce moniteur sera disponible pour un prix d’environ 1 200 $ et 1 200 euros (réajusté au passage de 8 999 yuans).