Nous avons tous anecdotes liées aux achats en ligne. Cette fois, le colis n’est pas arrivé à temps et nous avons dû aller personnellement le chercher. Cet achat qui ne ressemblait en rien à ce que nous avions vu sur la page. Cette offre qui semblait trop belle pour être vraie et nous n’avons pas osé la demander …

Les achats en ligne ne doivent pas être une épreuve. Beaucoup nous achetons fréquemment et, la plupart du temps, les choses vont bien. Des événements imprévus peuvent toujours se produire, mais ils se produisent également dans les magasins physiques. Cependant, il y a des précautions à prendre avant d’aller à certains magasins en ligne.

Voici quelques conseils et indicateurs qui nous aideront à déterminer par nous-mêmes si les magasins en ligne que nous visitons sont-ils légitimes ou devrions-nous les éviter. Et pour éviter les problèmes avec achats en ligne, avant, pendant et après, voir aussi cet article. Vous vous épargnerez plus d’un problème.

Que devraient avoir les magasins en ligne

Il y a une liste de minimums que nous devons nécessitent une boutique en ligne. Parfois, nous ne nous arrêtons pas pour y penser. Il est courant de trouver de nouveaux magasins à partir du moteur de recherche, à partir de la recherche d’un article qui est là, seulement là, et à un prix très attractif.

Mais si vous souhaitez éviter les problèmes après l’achat, vous devez vous assurer que cette boutique en ligne répond à certaines exigences. Cela ne prendra pas longtemps.

Informations sur la société. Où est son siège? Comment les contacter? Avez-vous une ligne d’assistance? Assurez-vous que la boutique en ligne a un emplacement physique.

Certificat numérique. Les achats sont-ils sûrs? Utilisez-vous des passerelles de paiement cryptées? Assurez-vous que la page utilise le cryptage lors de la saisie des informations personnelles.

Textes juridiques. Il n’est pas nécessaire de les lire dans leur intégralité, mais vérifiez s’il existe des termes et conditions ou diverses politiques, textes légaux que chaque entreprise doit publier sur son site.

Plus d’indicateurs pour les boutiques en ligne

En plus de ces trois clés, il y a d’autres aspects que nous pouvons vérifier pour voir si cette boutique en ligne est fiable. Par exemple votre réputation. En parle-t-on sur Internet? Avez-vous de bonnes critiques?

À partir de là, il y a d’autres détails à garder à l’esprit pour éviter de tomber dans la fraude et la tricherie dans les magasins en ligne. Par exemple, moyen de paiement. Les boutiques en ligne doivent proposer plusieurs modes de paiement, en plus de la carte de crédit habituelle. Paiement à la livraison, virement bancaire, PayPal et autres … Plus il y en a, mieux c’est.

Les prix sont également quelque chose à considérer. Les magasins en ligne peuvent offrir des prix plus bas sur leurs produits car ils ont moins de coûts qu’un magasin physique. Mais cette marge de manœuvre n’est pas infinie, donc si vous voyez prix trop bas, méfiance. Surtout si ce sont des marques qui ne sont généralement pas remises.