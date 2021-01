Le Redmi Note 8 Pro est toujours une excellente option pour le milieu de gamme hautes performances.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Grâce à cette offre AliExpress, vous pouvez acheter le Redmi Note 8 Pro, l’un des smartphones que nous avons le plus recommandés ces derniers mois, à un prix avantageux. Dans la boutique en ligne bien connue, il est assez réduit, mais aujourd’hui, vous pouvez l’obtenir avec une remise supplémentaire.

Tout ce que vous devez savoir sur le Redmi Note 8 Pro

La version la plus puissante du Redmi Note 8, qui a été un succès commercial, arrive avec une dalle IPS de 6,53 pouces et une résolution Full HD +. Fabriqué en verre, il présente des lignes arrondies et un lecteur d’empreintes digitales logé dans le module caméra. Sur le devant, une petite encoche en forme de goutte que vous oublierez après quelques heures d’utilisation.

Votre processeur est le Helio G90T de MediaTek, que vous pouvez trouver à côté de 6 Go de RAM et versions de 64 Go et 128 Go de stockage. Nous parlons d’un appareil puissant dans lequel vous aurez la possibilité de profiter de jeux exigeants. Même les plus lourds se déplaceront sans trop de problèmes.

Redmi Note 8 ProCaractéristiquesDimensions76,4 mm x 161,3 mm x 8,8 mmAffichage 6,53 pouces IPS, résolution Full HD + et 396 PPP ProcesseurMediaTek Helio G90TRAM6 GBSystème d’exploitationMIUI 10 sur Android 9Storage64 / 128GBCameras Quad arrière: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | Batterie avant 20 MP 4500 mAh avec charge rapide de type C 18W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, prise 3,5 mm, radio FM, NFC et charge rapide

Au dos de ce Redmi Note 8 Pro, un capteur principal de 64 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un capteur macro 2 mégapixels et un appareil photo 2 mégapixels pour mode portrait. Le terminal chinois intègre également une caméra frontale de 20 mégapixels.

Sa batterie atteint Capacité de 4500 mAh, avec un puissant Charge rapide de 18 W. Le smartphone Redmi dispose également d’une prise casque, d’une connectivité NFC et même d’une radio FM, quelque chose d’assez difficile à trouver aujourd’hui dans les nouveaux appareils.

Vous l’avez vu, nous parlons d’un mobile assez complet, avec un processeur puissant et un bon cahier des charges. Vous pouvez le prendre à un prix avantageux, avec expédition en quelques jours et depuis l’Espagne, sans aucune complication.

