Plus de 4 ans se sont écoulés depuis l’arrivée du Samsung Galaxy S8 et Galaxy S8 +. À l’époque, ils étaient les meilleurs de l’année et vous avez maintenant la possibilité de remporter la version la plus réussie avec une remise de 70%.

Sur AliExpress, nous pouvons trouver le Samsung Galaxy S8 au prix de Xiaomi, pour seulement 189 euros. Le terminal coréen est en vente depuis quelques années et la question est assez claire. Est-il toujours conseillé d’acheter l’appareil Samsung?

Toutes les caractéristiques d’une vieille connaissance

Aujourd’hui, il n’est pas facile de trouver un smartphone puissant avec un prix modéré, mais le Samsung Galaxy S8 est une bonne option. Il a un écran Super AMOLED de 5,8 pouces avec une résolution Quad HD +. Pour vous donner une idée, le Samsung Galaxy S20, le plus petit de la nouvelle famille, atteint 6,2 pouces avec sa dalle Dynamic AMOLED.

Comme dans les modèles les plus récents, son processeur est l’un de ceux fabriqués par Qualcomm, en l’occurrence le Snapdragon 835. Formé de 8 cœurs et doté d’une technologie de 10 nanomètres, il reste solvant au milieu de 2020. Vous n’aurez que la possibilité de choisir un modèle de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, bien que vous puissiez étendre sa capacité avec des cartes microSD jusqu’à 256 Go.

Samsung Galaxy S8CaractéristiquesDimensions148,9 x 68,1 x 8,0 mm | 155 grammes Écran 5,8 pouces Super AMOLED 2K Quad HD + Processeur Snapdragon 835 8 cœurs (4x Kryo 280 2,45 GHz + 4x Kryo 280 1,9 GHz) RAM 4 Go Système d’exploitation Android 7.0 avec Grace UX (évolutif vers Android 10) Stockage 64 Go (UFS 2.1) + Caméras microSD jusqu’à 256 GoArrière 12 MP Dual Pixel avec OIS et f / 1.7, Frontale 8 MP avec mise au point automatique et batterie f / 1.7 3000 mAh avec charge rapide et charge sans fil Autres Résistance à l’eau et à la poussière (IP68), assistant Bixby, USB 3.1 Type-C, paiements mobiles NFC et MST, Samsung Knox, casque AKG Harman 4G LTE Cat.16, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 / 5 GHz), VHT80 MU-MIMO, Bluetooth 5.0, emplacement (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou), ANT +

Le terminal coréen intègre une seule caméra arrière de 12 mégapixels et focale 1.7. Vous pouvez voir le passage du temps, mais ce Galaxy S8 continue de faire images assez décentes. Sur son front on trouve un capteur de 8 mégapixels, encore une fois avec focale 1.7. À l’intérieur, il abrite également une batterie de 3000 mAh avec charge rapide et charge sans fil, quelque chose qui n’était pas si courant en 2017.

Le Samsung Galaxy S8 était un bon haut de gamme, et bien que quelques années se soient écoulées, il est toujours recommandé à un prix raisonnable. Il a un beau design, un panneau de haute qualité et un processeur qui peut fonctionner au milieu de 2020. N’y pensez pas trop, l’offre n’est disponible que pour une durée limitée.

