Le realme X3 SuperZoom a tous les bulletins de vote pour devenir l’un des plus recommandés depuis plusieurs années.

Nous avons eu l’occasion de le tester il y a quelques jours à peine. Le nouveau realme x3 SuperZoom est l’un des meilleurs haut de gamme que vous puissiez acheter en ce moment. Il n’a pas le dernier processeur du marché, mais il est livré avec de superbes spécifications et un écran accrocheur.

Chez Amazon, nous pouvons trouver la dernière version de realme à un prix avantageux dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (bien que la version 8 + 128 Go soit également à prix réduit pour moins de 300 euros). Pour moins de 400 euros vous avez la possibilité de prendre l’un des smartphones les plus intéressants du moment, avec un grand écran de 120 Hz et des caméras qui montrent de très bons résultats. Ce sont toutes ses caractéristiques.

Tout ce que vous gagnez avec le realme X3 SuperZoom

L’appareil realme arrive avec un écran IPS de 6,67 pouces et une résolution Full HD +. Pour l’instant rien de spectaculaire, la différence vient quand on regarde son taux de rafraîchissement. Les 120 Hz du realme X3 SuperZoom vous apporte une vitesse et une fluidité auxquelles vous ne pourrez pas renoncer après un moment.

Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 855+, un processeur qui est sur le marché depuis quelques mois, mais qui reste l’un des plus puissants. N’incorporant pas le dernier processeur Qualcomm vous permet d’avoir un prix plus ajusté, quelque chose que nous apprécions dans ce cas. Vous le trouverez dans des versions de 6 Go, 8 Go et 12 Go de RAM, 64 Go, 128 Go et jusqu’à 256 Go de mémoire interne.

Caractéristiques du realme X3 SuperZoom Dimensions 163,9 x 75,8 x 8,9 mm

208 grammes Écran 6,67 pouces IPS

Verre Gorilla 5

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Résolution Full HD + (1080 x 2400 pixels) Processeur Qualcomm Snapdragon 855+

Adreno 640 GPU RAM6 / 8 / 12GB LPDDR4x Android 10 basé sur le stockage d’interface utilisateur realme 64/128/256 caméras UFS 3.0Arrière: Grand-angle 64 MP 26 mm, 78,6 °, f / 1,8 Samsung GW1, 1 / 1,7 “+ 8 MP Ultra grand angle 15,7 mm, 119 °, f / 2,3 + 8 MP« Periscope Lens »124 mm, f / 3,4, zoom Optique 5X, macro OIS + 2 MP f / 2.4

Frontale: 16 MP Sony IMX471 f / 2.9 79.3 ° f / 2.0 + 8 MP Ultra grand angle 105 °, f / 2.2 Batterie 4.200 mAh avec charge rapide Dart Flash Charge 30W Autre USB Type C, GPS bi-fréquence, Dolby Atmos, double microphone, Bluetooth 5.0, corps étanche (pas de certification)

A l’arrière du terminal chinois, un total de 4 caméras: une Capteur principal de 64 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels et un capteur macro 2 mégapixels. Le quatrième capteur est un téléobjectif de type périscope cela vous permettra de capturer des images avec un zoom optique 5x. De plus, vous avez la possibilité d’atteindre jusqu’à 60x avec zoom numérique. Sur sa face avant, une double caméra avec des capteurs de 32 et 8 mégapixels.

La batterie du realme X3 SuperZoom atteint 4200 mAh avec une charge rapide de 30W. Comme nous l’avons souligné dans son analyse, il vous donnera quelques bonnes heures d’utilisation, vous n’aurez aucun problème à arriver à la fin de la journée. L’appareil chinois intègre également le son Dolby Atmos, un double microphone et USB-C.

Nous ne pouvons rien reprocher à cet ensemble de spécifications, qui ont également montré de bonnes performances lors de notre examen. Le terminal realme est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire autour de 500 euros.

