Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Au cours de ce 2020, nous avons pu analyser certains des meilleurs terminaux Samsung. Du Samsung Galaxy S20 Ultra au Galaxy S20, en passant par les plus modestes Samsung Galaxy A51 et Samsung Galaxy A71. Cependant, dans le catalogue de la firme coréenne il reste encore de nombreux appareils à parler.

Aujourd’hui, nous trouvons l’un des smartphones Samsung les moins chers proposés, un appareil qui a des fonctionnalités que nous ne voyons généralement pas sur ces mobiles bon marché, comme un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. Il Samsung Galaxy A31 peut être le vôtre pour un peu moins de 180 euros si vous l’achetez sur AliExpress.

Tout ce que vous gagnez avec le smartphone Samsung

Ce Samsung Galaxy A31 arrive avec un design simple mais attrayant, avec un arrière similaire à celui du Samsung Galaxy A51, que nous avons analysé il n’y a pas longtemps. Votre écran, avec la technologie Super AMOLED et la résolution Full HD +, atteint 6,4 pouces. On retrouve une encoche en forme de goutte, également avec un lecteur d’empreintes digitales sous le panneau.

Votre cerveau est le Helio P65, un processeur à 8 cœurs créé par MediaTek. Vous pouvez le trouver à côté des versions de 4 Go et 6 Go de mémoire RAM. Vous aurez également la possibilité de choisir entre 64 Go et 128 Go de stockage. Si vous avez besoin de plus d’espace, vous pouvez augmenter sa capacité avec des cartes microSD.

Samsung Galaxy A31CaractéristiquesDimensions159,3 x 73,1 x 8,6 / 185 grammesÉcran 6,4 pouces Super AMOLED Densité de pixelsHD + (1080 x 2400 pixels) ProcesseurHelio P65 (8 cœurs 2 GHz) RAM4 / 6 Go Système d’exploitationOne UI 2.0 basé sur Android 10 Stockage64 / 128 Go extensible par caméras microSDArrière: Quad 48 MP f / 2.0 + 5 MP Capteur de profondeur + 8 MP Ultra Wide + Objectif Macro 5 MP

Frontale: 20 MP f / 2.2 Batterie 5000 mAh avec charge rapide de 15 WOtros Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, USB Type C, prise audio, NFC

Samsung a incorporé 4 caméras à l’arrière de votre appareil: un capteur principal de 48 mégapixels et f / 2.0, un capteur de profondeur de 5 mégapixels, un objectif macro de 5 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels. Dans l’encoche de sa face avant, nous trouvons un appareil photo de 20 mégapixels. Comme vous pouvez le voir, nous sommes confrontés à des numéros très décents pour un terminal qui n’atteint pas 200 euros.

L’appareil de Samsung a également une batterie de 5000 mAh, compatible avec charge rapide jusqu’à 15 W. Dans le cadre inférieur un port USB-C – nous ne nous attendions à rien d’autre – et il bénéficie également de la connectivité NFC. Grâce à cette dernière fonctionnalité vous pouvez payer sans sortir votre portefeuille, à l’aide d’applications comme Google Pay.