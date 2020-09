La pandémie a provoqué un virage irréversible vers les canaux numériques. Le commerce électronique, l’éducation en ligne, les sports électroniques et le bureau à domicile ne cesseront pas de faire partie de la réalité quotidienne, même si la pandémie fait partie de l’histoire. Au milieu d’un processus de réincorporation à la nouvelle norme, une tendance se positionne sur le marché: le marketing omnicanal. Ou en d’autres termes, la capacité de fournir des expériences dynamiques à la fois en ligne et hors ligne.

C’est pourquoi les sommets comme le marketing omnicanal sont cruciaux pour tous les spécialistes du marché. Toute marque et professionnel de l’industrie doit connaître en profondeur les évolutions de cette tendance. Et cet événement virtuel est votre meilleure opportunité, pour trois raisons:

Huit heures de contenu en marketing omnicanal

Ce n’est pas un simple webinaire d’une demi-heure avec quelques présentations et un enseignant qui parle sans interruption pendant quinze minutes. Le marketing omnicanal est un événement virtuel qui se déroulera sur deux jours, les 29 et 30 septembre prochains. De neuf heures du matin à une heure de l’après-midi, les spécialistes de l’industrie pourront apprendre tout ce dont ils ont besoin sur ce marché. Des sujets qui seront essentiels pour vos futures stratégies.

Tous les sujets les plus importants de ce segment

Il y a des événements qui se limitent uniquement au reconditionnement des connaissances générales sur un sujet et à le vendre comme un webinaire professionnel. Dans le marketing omnicanal, vous explorerez des sujets cruciaux qui feront la différence entre le succès et l’échec à court, moyen et long terme. Par exemple, comment augmenter les ventes après la crise du COVID-19. Ou, les clés des habitudes de consommation post-pandémique. Et même des stratégies pour de meilleures expériences.

Véritables experts de l’industrie en marketing omnicanal

Chacun des orateurs de cet événement sont des leaders possédant une vaste expérience à la fois en marketing et en particulier dans le sous-segment du marketing omnicanal. Parmi eux figurent le directeur marketing de Mondelez International, Luis Lazcano, et le directeur des opérations LATAM de Rappi, Itzel Saucedo. En outre, il y aura le directeur marketing de OGGI, Carlos Guadarrama, et le directeur général de Sephora Mexico, Natalia Zarate.

Cela retient-il votre attention? Vous pouvez voir l’agenda de l’événement ci-dessous. Et, si vous ne voulez pas rater l’occasion d’acheter vos billets avec une réduction de 15%, visitez le site officiel:

Consultez l’agenda du marketing numérique

15 pour cent de réduction en utilisant le code: Z9ATYQRW

Dernier jour pour profiter du tarif préférentiel sur vos billets