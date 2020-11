Spiders, le studio responsable de l’un des RPG les plus étonnants de 2019, confirme la version de nouvelle génération.

Bonne nouvelle pour le Amateurs de RPG. Dans la nouvelle génération, des aventures prometteuses du genre continueront d’arriver, et il y aura même des propositions pour les systèmes actuels avec des améliorations techniques et des nouveautés. C’est le cas de Greedfall, dont les managers ont annoncé que l’aventure serait également disponible pour PS5 et Xbox Series X en 2021.

L’annonce de l’étude française a rappelé à travers un tweet ce que nous vous disions déjà en août dernier, que le jeu a dépassé le million de jeux vendus. Un chiffre avec lequel ils essaieront d’augmenter Sortie de Greedfall dans la prochaine génération, pour lequel ils ont promis de nouveaux contenus supplémentaires, bien qu’ils n’aient pas divulgué de détails à ce sujet.

Sorti en 2019 sur PS4, Xbox One et PC, Greedfall est un Action-RPG qui combine action et fantaisie au XVIIe siècle, avec différentes factions se faisant face. Le joueur doit prendre parti dans un jeu qui une des surprises de son année et dans laquelle la liberté de décision dont dispose l’utilisateur est l’un de ses plus grands atouts, puisque chaque choix marquera le chemin de l’histoire, ainsi que le développement du personnage, de ses capacités et de ses talents.

Les araignées, qui ont également des jeux comme The Technomancer sur leur CV, n’ont révélé aucun détail sur les améliorations techniques de cette nouvelle version, bien que l’on s’attende à ce qu’elle prenne en charge la résolution. 4K et 60 images par seconde. N’oubliez pas qu’ils travaillent également sur un autre projet pour les nouveaux systèmes appelé Steelrising, un jeu d’action se déroulant dans un 18e siècle alternatif dans lequel les principaux ennemis seront une armée d’automates.

Vous pouvez en savoir plus sur le jeu dans notre revue Greedfall.

