Les actions de Activision-Blizzard Ces derniers temps elles sont assez discutables, au point que l’on doute que l’entreprise pense vraiment à ses membres, à cette même période il y a un an, l’entreprise a annoncé le licenciement de plus de 800 travailleurs, dans la même période que l’entreprise il a battu des records de profit. Désormais d’une source anonyme, on sait que la société envisage de fermer davantage de bureaux, suite à la fermeture de ses bureaux de Versailles et de La Haye en octobre de cette année.

Selon MCV / DEVELOP, une source qui souhaite rester anonyme les a contactés pour leur communiquer ce qui s’est passé. Selon cette source, l’équipe de la société qui gère la région Asie-Pacifique a reçu la nouvelle hier de Activison-Blizzard sur la mise à pied de plus de 100 travailleurs, du marketing, des relations publiques et du service à la clientèle, qui sont maintenant confrontés à des mises à pied imminentes.

Lorsqu’on a demandé à la source les raisons de ces licenciements, il a déclaré que c’était parce que l’entreprise transférait l’ensemble de ses effectifs vers un système de sous-traitance complet:

«Une partie d’Activision ne croit pas au community management. Ils pensent que leurs jeux se vendent. Ils préfèrent dépenser des millions pour un tweet de Beyonce sur Call of Duty au lieu d’embaucher un groupe de bonnes personnes. “

Ces changements sont probablement dus à l’annonce par le PDG d’Activision-Blizzard, Bobby Kotick, pour étendre les effectifs de l’entreprise à plus de 2 000 personnes l’année suivante, des travailleurs qui apparemment seront pour la plupart externalisés.

