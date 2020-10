Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 30/10/2020 10h47

Activision Blizzard a récemment partagé son rapport financier pour le dernier trimestre de l’exercice, c’est-à-dire la période entre juillet et septembre 2020. Selon le rapport, la croissance de l’entreprise a dépassé les attentes grâce à des jeux comme Call of Duty: Modern Warfare et Warzone.

Spécifique, le rapport indique que le bénéfice net (PCGR) était de 1 954 millions de dollars. Cela représente une donnée meilleure que les 1,8 milliard de dollars attendus sur la période, et une immense croissance de 52,4% par rapport au troisième trimestre de 2019, où 1,282 million de dollars étaient enregistrés. En cela, ajoute le rapport, les revenus des chaînes numériques représentent 1,75 milliard de dollars, 89% du total.

Face à cette croissance mondiale, Activision Blizzard a relevé ses attentes pour l’exercice de 7,27 milliards de dollars à 7,67 milliards de dollars. Maintenant, quand on parle de cas spécifiques, il a été mentionné que Les ventes payantes de la première année de Modern Warfare sont les plus élevées de l’histoire de Call of Duty. La base d’utilisateurs de Modern Warfare et Warzone ne cesse de croître et Call of Duty Mobile est le nouveau titre mobile le plus rentable aux États-Unis depuis sa sortie il y a un an.

Quant à King, les ventes nettes d’applications en jeu de la société augmentent d’année en année. Candy Crush se positionne à nouveau comme la franchise qui a généré le plus de revenus dans les app stores des États-Unis. Enfin, concernant Blizzard, il a été mentionné que des jeux tels que World of Warcraft, Overwatch et Hearthstone continuent de bénéficier d’une bonne base d’utilisateurs et que ces chiffres augmentent constamment.

N’oubliez pas que dans le trimestre dans lequel nous sommes actuellement Nous verrons le lancement de Call of Duty: Black Ops Cold War et l’expansion de World of Warcraft, Shadowlans, nous doutons donc que ces grands nombres diminuent dans les mois à venir.

Via: Activision

