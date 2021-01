Actualités VOD vous apporte les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et la rivière suit son cours, comme on dit. Ou ce qui est pareil, la nouvelle année a commencé à marcher très timidement en termes de sorties VOD, donc mettre en avant Lupin, c’est le faire par simple rejet. Cependant…

On commence avec Netflix pour une semaine de plus, et c’est que le grand N de VOD arrive, à part Lupin, avec beaucoup de contenu … chacun plus mauvais, à ses exceptions, bien sûr, qui détermineront vos goûts et vos envies du moment . Cependant, nous recommandons …

Lupin est une nouvelle série française qui s’inspire évidemment du voleur en col blanc classique. Mais n’insistez pas si vous faites partie de ceux qui n’aiment pas les critiques avec une loupe actuelle car, je le répète, ce Lupin s’inspire de celui-là et s’éclaircit ainsi au cours de la série elle-même. Cela dit, la série est divertissante et rien d’autre, même si je n’ai pas vu au-delà de quelques chapitres non plus. Pour sortir si vous vous ennuyez trop.

Contenu plus exclusif:

Voici comment Lady’s Gambit a été créée. «Un personnage fascinant, des ensembles exquis et de nombreuses perruques. Les stars, les créateurs et l’équipe de cette série populaire sur un prodige des échecs révèlent comment il est né. ”

Borning: Asphalte en feu. Roy allait se marier, mais son mariage est interrompu. Un nouvel ami le défie à une course sur le circuit emblématique du Nürburgring (Allemagne) pour reconquérir sa petite amie. ”

Fragments d’une femme. «Après un accouchement traumatisant à domicile, une femme fait face à une terrible blessure émotionnelle, une tristesse insondable qui l’isole de son partenaire et de sa famille.

Le dilemme d’Aziz. “Aziz, en pleine crise de la quarantaine, tente d’échapper à la routine du travail, à ses amis et à une famille d’armes à prendre tout en faisant semblant d’avoir tout sous contrôle.”

Little Bheem: Festival du cerf-volant (T1). «Au revoir l’hiver! Bheem et les villageois accueillent la nouvelle saison ensoleillée comme ils aiment le faire le plus pendant le festival Makar Sankranti. ”

Dans les prisons les plus difficiles du monde (T5). “Deux journalistes d’investigation pénètrent volontairement dans les prisons les plus dangereuses du monde, où règnent l’intimidation et la violence.”

Maison de poupée de Gabby(T1). Adorables chats, artisanat curieux et une touche de magie! La jeune amante des chats et son inséparable Pandy Patitas s’amusent dans leur monde animé. ”

L’histoire de jurer(T1). “Nicolas Cage présente cette série amusante, grossière et (bien sûr!) Éducative sur l’histoire et l’impact des jurons les plus infâmes de la langue anglaise.”

Les souvenirs d’Idhun (T2). “Soudainement orphelin, un garçon affronte le meurtrier de ses parents pour sauver une planète et découvre un nouveau monde plein de dangers et de merveilles.”

Cowboys de Rocanrol. “C’est l’histoire du groupe de rock argentin indomptable et impérissable Ratones Paranoicos, illustrée d’anciens enregistrements de leurs concerts et dans les coulisses.”

Survivre à la mort (T1). Que se passe-t-il après votre mort? Cette série documentaire examine des histoires personnelles et des études sur les expériences de mort imminente, la réincarnation et les phénomènes paranormaux. ”

Supposons que New York soit une ville (T1). “L’écrivain professionnel, humoriste et conteur Fran Lebowitz partage ses histoires fascinantes sur New York avec Martin Scorsese.”

L’afterparty Netflix (T1). “David Spade, Fortune Feimster et London Hughes accueillent les invités des derniers titres Netflix les plus populaires pour discuter, participer à des sketches et plus encore.”

Tony Parker – Le dernier panier. “Ce documentaire revient sur le parcours et la carrière de Tony Parker, dont la détermination l’a amené à devenir le meilleur basketteur de France.”

Nouveaux chapitres:

Star Trek: Découverte (T3)

Entrez dans le catalogue:

Brawl in Cell Block 99 La sorcière The Mummy Rocketman

Il est suivi d’Amazon Prime Video, qui ne manque pas de son habitude et qui contient de nombreux films d’autres époques, bien que dans de nombreux cas, ils constituent un meilleur moyen de tuer l’ennui.

Contenu plus exclusif:

En tant que version phare, Amazon Prime Video arrive avec la première de la première partie de la douzième saison de Celui qui se profile, l’une des séries comiques espagnoles les plus populaires de la dernière décennie, qu’il coproduit désormais avec Mediaset.

Nouveaux chapitres:

Entrez dans le catalogue:

21 heures à Munich 8 rendez-vous au sud de Grenade Amazing Grace Un citoyen américain Arsenal Assault on Queen Mary Beyond ‘JFK’: The Question of Conspiracy Cloverfield Street 10 Cantinflas Carpool, tout dans la voiture Chasse aux sorcières Jalousie Circuit fermé Clash Cobb Against the Ropes Dame vos yeux Danger Close: La bataille de Long Tan Fireball Division Don Jon Deux jours dans la vallée Edmund Hillary: de l’océan au ciel L’enlèvement de Michel Houellebecq Le jardin des délices terrestres Le livre de la jungle (T1)

La méthode

La permission Le secret d’Adam (T1) Le voyage de Carol Amoureux de ma femme Combat squad 332 Fat Belle maison de jeunes sur Haunted Hill Oeufs d’or Isi / Disi: High voltage Ham, Ham Vérifiez le meurtrier Jennifer 8 Juana la Loca Trial of attaque jurassique de feu

La boussole dorée

La Vénus des peaux La carte sphérique Le poignard de Raspoutine La grande famine (Black ’47) Le justicier (A Vigilante) La langue des papillons Les montagnes russes La mort de Staline L’ombre du soleil La table des Flandres La vengeance de Frankenstein La vie de personne La vie secrète de Walter Mitty La dernière leçon

Treuil long

Les innocents Les treize roses La petite Italie La pluie sur les chaussures Les tournesols aveugles Lucie et le sexe Mort en riant Rien à déclarer Ninja III: Domination Douzième nuit Nous n’avons jamais été des anges Opération de sauvetage Parents par des pierres inégales Plan d’évasion 3: Les extracteurs

Planète 5

À quoi jouez-vous Mari Pili? Sharkansas Soldier of fortune Stripper Le fils du consul (Ibn el-Qunsul) Tous en prison Trahison à Fort King Turtle Beach Un génie est en liberté Une histoire vraie Et la veille de Noël, la scène de la nativité a été préparée Moi, Daniel Blake Vous êtes le seul (Une histoire puis)

HBO se repose, comme quelqu’un qui rassemble ses forces pour affronter l’année avec qui sait quel nouveau contenu …

Nouveaux chapitres:

30 pièces (T1) Un enseignant (T1) Argent noir (T1) Matière noire (T2)

Entrez dans le catalogue:

Bob l’éponge (S10) Mon Dieu, que t’avons-nous fait? Double vit Groupe 7 La Pat ‘Patrouille (S5) Sel de la Terre Les nouveaux Looney Tunes (S2)

Disney + les trois quarts de la même chose, même si dans son cas on sait déjà à quoi s’attendre (beaucoup Marvel, Star Wars et autres).

Contenu plus exclusif:

LÉGENDES Marvel Studios(T1). “LEGENDS de Marvel Studios sert de rappel passionnant des divers héros et méchants qui se dirigent vers les émissions en streaming très attendues à venir sur Disney +, ouvrant la voie aux aventures à venir.”

Nouveaux chapitres:

Entrez dans le catalogue:

Champions Mon frère poursuit les dinosaures

Et Apple TV + réapparaît avec la nouvelle saison de l’une des séries avec laquelle elle a commencé il y a quelques mois.

Contenu plus exclusif:

Dickinson (T2). «Hailee Steinfield joue Emily Dickson: poète, fille et rebelle absolue. Le jeune écrivain est déterminé à devenir le meilleur poète du monde et ne laissera personne l’arrêter. ”