Android 11 se rapproche chaque jour et il est encore temps de savoir quelles nouvelles il apportera à l’avenir. Il y a encore des améliorations dont de nombreux utilisateurs rêvent d’être disponibles dans le futur et certaines sont très utiles. Parmi eux, vous pouvez aimer le nouveau menu de démarrage avec le contrôles rapides de votre maison intelligente et paiement rapide.

L’IoT, une priorité d’Android 11

L’Internet des objets est présent dans de nombreux foyers depuis quelques années. Les réfrigérateurs, les thermostats ou les systèmes de stores sont quelques exemples au-delà des téléviseurs. Pour tout contrôler, vous aurez besoin d’un HUB pour contrôler chacun des éléments de la maison, d’une application compatible avec tous et, bien sûr, d’un téléphone compatible pour créer des actions rapides.

Ce sont les fameuses “ tâches ” ou tâches des assistants virtuels et très bientôt vous aurez tout dans une petite partie du menu de démarrage d’Android 11. Selon 9to5Google, il existe un texte qui confirme l’introduction d’un nouveau système qui vous permet d’accéder aux tâches de votre assistant virtuel en quelques étapes faciles. Cela vous permettra de contrôler plus facilement votre maison sans utiliser d’assistant virtuel.

Paiements plus rapides

L’autre point sur lequel vous vous êtes concentré la nouvelle amélioration d’Android 11 est le paiement avec le téléphone. Sans aucun doute, les paiements mobiles deviennent de plus en plus normaux. Si vous avez votre téléphone à portée de main et qu’il est compatible avec la technologie NFC, il vous suffit de le rapprocher du dataphone et de lui faire accepter la charge sur votre compte. Ce qui se passe, c’est que si votre service est associé à Google Pay, vous pouvez choisir avec quelle carte associée vous pouvez payer parmi toutes celles que vous pouvez avoir.

Il n’est toujours pas clair s’il sera disponible avec d’autres applications bancaires en ligne, nous devrons donc attendre que la firme mette plus de données sur ces deux fonctions qui augurent bien pour le nouveau système d’exploitation de Mountain View.