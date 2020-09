Nous avons déjà parlé ici à plusieurs reprises de Classroom, la plateforme pédagogique de Google conçue pour faciliter la rencontre entre les professions et les étudiants. Eh bien, pour le retour des classes, les développeurs du service ont décidé d’ajouter, il y a quelques jours, une série de nouvelles fonctionnalités qui valent la peine d’être connues. Pour cette raison, nous allons consacrer les lignes suivantes à plusieurs des améliorations de salle de cours penser à la Retour à l’école.

Comme nous l’avons dit, Google a implémenté jusqu’à 50 nouvelles fonctions pour aider les écoles à devenir virtuelles tout en poursuivant la recherche d’une nouvelle normalité dans le contexte d’une pandémie. Avec les nouvelles fonctionnalités déjà en cours d’exécution, Classroom sera sur le point de devenir la salle de classe virtuelle que nous souhaitons tous. Cela signifie également plus de restrictions et de contrôles pour éviter les interruptions, la désorganisation, etc.

De plus, on ne peut pas perdre de vue l’intégration de certaines de ses solutions avec celles d’autres applications phares de Google ces derniers mois, Meet. En combinant les deux, les écoles auront des alternatives gratuites pour continuer à enseigner aux enfants qui ne peuvent pas fréquenter les établissements. Cela semble même être la tendance dans de nombreuses villes qui ont tenté de retourner en classe, et maintenant ils voient que c’est une mauvaise idée face à la croissance incessante du nombre de cas de coronavirus signalés.

Quoi de neuf dans Classroom en pensant retourner à l’école?

Comme nous l’avons expliqué précédemment, il existe jusqu’à 50 nouveaux outils, certains appartenant exclusivement à Classroom et d’autres partagés avec l’application d’appel vidéo Meet elle-même ou l’environnement de collaboration et de productivité G Suite.

Examinons en particulier certaines de ces nouvelles fonctionnalités pour en savoir plus:

Nouvelles langues: dans le cadre de l’une de ses mises à jour les plus récentes, Classroom a ajouté 10 nouvelles langues, soit 54 au total. Il y en aura sûrement plus à l’avenir. Widget de devoir: grâce à cette fonctionnalité, les élèves verront un widget de devoirs qui leur permettront d’ajouter des choses qu’ils souhaitent accomplir, tandis que les enseignants peuvent voir comment ces tâches en attente sont accomplies. Contrôle du plagiat: l’originalité du contenu est l’un des problèmes qui préoccupent le plus souvent les enseignants. Désormais, Classroom permet d’obtenir des rapports de plagiat pour éviter ces pratiques frauduleuses Connectivité des données mobiles: un problème qui a été beaucoup critiqué pour ce programme était l’impossibilité de travailler avec des données mobiles. Google en a pris note, permettant ce type d’utilisation, qui acquiert une pertinence extraordinaire dans les sites où la connectivité Wi-Fi n’est pas offerte. Données d’interaction avec les étudiants: Google recueillera des informations sur la réactivité et l’interactivité des étudiants pendant les sessions. classes, pour mesurer l’intérêt suscité par leurs opinions.

Plus fort avec les étudiants

Apparemment, au cours des derniers mois de l’année scolaire précédente, les gens de Google ont détecté, avec leurs conseillers pédagogiques, que certains élèves abusaient des outils de vidéoconférence pour faire des farces à leurs supérieurs pendant les cours. Pour éviter cela, ils ont prévu certaines modifications:

L’enseignant sera le premier à se connecter à la réunion À la fin du cours, tous les élèves seront déconnectés Les enseignants pourront accepter ou rejeter les demandes d’accès en masse Il sera possible de désactiver le chat pendant les réunions Les élèves qui ont été retirés d’un cours ne pourront pas revenir demander à rejoindre

Dans la perspective d’octobre prochain, il est possible que d’autres bonnes nouvelles apparaissent: tableaux blancs collaboratifs entre étudiants, arrière-plan flou, enregistrement, levée des mains et salles spécifiques pour petits groupes.

Au-delà de tout cela, Classroom continue d’avancer comme une proposition presque indispensable en ces temps. Une classe beaucoup plus proche de la classe virtuelle dont nous rêvions il y a des mois. Et, comme si cela ne suffisait pas, des applications ont également été ajoutées pour éviter la dépendance aux smartphones.

Partage-le avec tes amis!