Utilisé quotidiennement non seulement par les influenceurs et les instagrammeurs, l’outil Instagram Live vous permet de diffuser des vidéos en direct pour vos contacts et autres utilisateurs du réseau social. Et à l’ère du Coronavirus, Live est utilisé pour des événements, des cours, des réunions, etc. dans des émissions d’une durée maximale d’une heure.

Ou plutôt: ils avaient, parce que Facebook voulait prolonger «un peu» la durée. Et le résultat a été un nouveau Live qui durera 3 fois plus si tu veux.

Instagram en direct, 4 heures en direct

Parmi les outils les plus utilisés dans des pays comme les États-Unis pendant l’accouchement, vous pouvez désormais utiliser En direct d’Instagram pour effectuer des émissions en direct d’une durée maximale de 4 heures, une extension de 3 heures de service qui, selon l’entreprise, a été réalisée pour aider à des événements virtuels pour les professeurs de yoga, les instructeurs de fitness, les professeurs, les musiciens, les artistes, les militants, etc.

🌟3 mises à jour sur Live🌟 🎥Vous pouvez désormais passer en direct jusqu’à 4 heures 🎞Vous pouvez enregistrer vos vies pendant 30 jours avant qu’elles ne soient supprimées 📺 Vous commencerez à voir une section «En direct maintenant» dans l’application IGTV et sur Explorer afin de découvrir plus de vies pic.twitter.com/0wipQJXr1F – Instagram (@instagram) 27 octobre 2020

Et pour qu’ils ne fassent pas partie d’un jour, Instagram a également ajouté une archive en direct pour stocker ces vidéos pendant une durée limitée. Comme annoncé par le profil officiel Instagram sur Twitter, les vidéos en direct du réseau social peuvent désormais être automatiquement enregistrées jusqu’à un maximum de 30 jours, avant d’être supprimé par le nouveau fichier direct. De cette façon, un Live ne sera pas perdu dès la fin de la diffusion.

Enfin, pour augmenter la visibilité des vidéos Instagram Live, l’application a mis en place une nouvelle section, «Live now» – «live now» – dans l’application IGTV et dans l’onglet Explorer d’Instagram.