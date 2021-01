Actualités VOD vous propose les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et nous sommes déjà en 2021, nous remettons à zéro le compteur hebdomadaire de notre section des premières de vidéos à la demande et il nous reste un titre qui résume les sentiments de beaucoup dans ce Changement d’année: Fuck 2020. Pour le reste, beaucoup de film direct au catalogue et presque rien d’autre, alors vérifiez bien les listes si vous cherchez quelque chose à voir, car les faits saillants, ce qui est dit mis en évidence …

Nous avons commencé avec Netflix, ce qui est vrai qu’il publie beaucoup de contenu original, mais il est également vrai que la plupart d’entre eux sont des déchets. Comme toujours. Pour le reste, de nombreux films classiques pour égayer l’entrée dans la nouvelle année.

Des créateurs de Black Mirror, Baise 2020 Il se veut “une rétrospective comique de 2020 dans toute sa folie et sa splendeur” … et il ne semble pas qu’ils aient réussi, à en juger par l’accueil déprimant que cette spéciale a eu auprès des critiques spécialisés. Mais le simple fait de pouvoir mettre en gros celui de Fuck 2020 me valait la peine. J’espère que tu le comprends.

Contenu plus exclusif:

Le meilleur du stand-up 2020. «Jerry Seinfeld, Leslie Jones, Kevin Hart, Hannah Gadsby… les rires sont garantis avec les meilleurs moments des émissions spéciales de stand-up comiques 2020 de Netflix.»

Équinoxe (T1). «Sa sœur et ses compagnons ont disparu il y a 21 ans. Désormais hantée par des visions, Astrid entame une enquête qui révèle la sombre et troublante vérité. ”

Guide Headspace de la méditation (T1). “Headspace offre un aperçu joyeux et optimiste des bienfaits de la méditation, accompagné de techniques et de séances guidées pour commencer tout de suite.”

Kevin Hart: zéro Fks donné **. “Depuis le confort de sa maison, Kevin Hart propose un plan pizza et rire et parle de discussions de groupe de garçons, de sexe après 40 ans et de la vie avec COVID-19.”

La malédiction de la corde 2. “Après être intervenu dans un rituel de purification, un prêtre taoïste tourmenté tente d’aider un jeune médium, dont la tante est possédée par un démon très puissant.”

Aventures effrayantes de Sabrina (T4). “Magie et malice vont de pair alors que Sabrina, mi-humaine, mi-sorcière, navigue dans deux mondes: celui des mortels et celui de sa famille, l’Église de la Nuit.”

Gendarmes et voleurs. “L’animation et l’activisme se rejoignent dans cette réponse multimédia à la violence policière et à l’injustice raciale.”

Qu’est-il arrivé à M. Cha?. “Un incident soudain oblige un acteur qui vit accroché à ses jours de gloire à affronter la réalité et la personne qu’il est devenue.”

Des réformes pour tous les budgets (T2). «Ce sont de vraies familles, à la recherche de la maison parfaite et de leur style. Et leur rêve devient réalité grâce à Shea et Syd McGee du Studio McGee. ”

SanPa: les péchés d’un sauveur(T1). “Au milieu du boom de l’héroïne, Vincenzo Muccioli a réhabilité les toxicomanes, ce qui l’a rendu très populaire, alors même qu’il commençait à accumuler des accusations de violence.”

Les minimalistes: moins c’est maintenant. «Ils ont transformé le minimalisme en un mouvement. Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus sont deux vieux amis qui montrent que la vie peut être meilleure avec moins. ”

Transformers: War for Cybertron – Dawn of Earth (T1). Megatron prend des mesures drastiques pour protéger les Decepticons. Pendant ce temps, les Autobots se battent pour sauver Cybertron à la fois de la planète elle-même et à bord de l’Arche. ”

Des restes de luxe! (T1). “Les frites d’hier sont les délicieuses pâtes d’aujourd’hui: les cuisiniers qualifiés de ce concours culinaire créatif transforment les restes en plats incroyables.”

Vir Das: Outside In – Le spécial Lockdown. “Les monologues prennent une nuance plus intime avec les performances en ligne que le comédien propose depuis sa résidence de Bombay aux spectateurs confinés.”

Nouveaux chapitres:

Star Trek: Découverte (T3)

Entrez dans le catalogue:

12 singes

Anastasia: Il était une fois Anna Karenina Attache-moi! Cuirassé Appelez-moi par votre nom Shivering Flesh Casper Comment dresser votre dragon 2 Dick and Jane – Laughing Thieves The Barnyard Le journal de Bridget Jones Le dictateur Le monde des perdus entre deux maris dans les ténèbres Full Out 2: You Got This! Funny Girl Ghost Rider: Spirit of Vengeance Parlez à son dernier Horizon Hulk

Jumanji: Bienvenue dans la jungle

Kika La grotte maudite La fleur de mon secret La chambre La légion de l’aigle La loi du désir La peau dans laquelle je vis L’ombre du diable Les aventures de Peabody et Sherman Nuageux avec une chance de boulettes de viande 2 Les amoureux de passage Les Schtroumpfs: Le village caché Out of Africa Miss Bala Mujeres au bord de la dépression My Hero Academia (S2) O Frère, où es-tu? Objectif: London Pride and Prejudice Santa Claus lors de l’examen Qu’est-il arrivé aux Morgans? Qu’ai-je fait pour mériter cela? Robin Hood Sakho & Mangane (S1) J’aime toujours Dieu

Sleepy creux

Talons lointains Il fallait que ce soit vous Le cerveau créatif Trois jours pour tuer le Turbo U-571 Un tir de hauteur Un esprit merveilleux Retour

Nous continuons avec Amazon Prime Video, une plate-forme qui à son tour suit le sillage du reste et se contente de publier quelques contenus exclusifs des films les plus minables et, oui, beaucoup de films, y compris des classiques de ceux qui sont autorisés à être revus. .

Contenu plus exclusif:

Afrique du Sud 2010: 10 ans après notre étoile. «» Dix ans après notre star »est une histoire avec des images inédites sur le titre le plus important du football espagnol.»

Départ annuel. “Au revoir et au revoir, 2020. Dans cette spéciale hilarante, absurde et vitaliste, sept femmes au franc-parler laissent derrière elles une année sans fin.”

Nouveaux chapitres:

Entrez dans le catalogue:

13 heures: Les soldats secrets de Benghazi Alvin et les Chipmunks: fête sur roues

Amitié

Apollo 11 Assassin’s Creed Adventures in the Sahara Birdman Body Bag

Cimetière vivant

Un chant de Noël DARYL Docteur G et sa machine à bikini Le colosse de New York Le chat L’illusionniste L’artisan de la paix Le portail du guerrier

La renaissance

Le retour du comte Yorga Le tigre d’Esnapur Saturday Night Fever Cold as a Diamond Escape from the Bronx (The Bronx Warriors 2) Ghost: Beyond Love Harlow the Platinum Blonde Green Ice Histoire maltaise Inazuma Eleven (S1) It’s Alive Le remède pour le bien-être Le grand pari La fille du général L’heure de la peur La liste (Déception) La malédiction de Frankenstein La pêche au saumon au Yémen La reine du désert La salamandre rouge La dernière forteresse Les filles bien Lilith Les maîtres de la nuit ( Les guerriers) Les dix commandements Appel de marge de Poutine Témoins tuant un homme Mariage forcé Mélodie de Noël Mon meilleur été plus que seulement une affaire de gueule de bois partagée

Noé

Objectif: London Parallel 38 Pensez comme un chien perdu Plan d’évasion 2: Hades X-Ray Race of Violence Red Army. Cold War on Ice Reporters at War Reptilicus Blood on Hands Forbidden Sierra Adults Only Usual Suspects Swallows & Amazons (Island Adventures) Tarantula The Row: The Brotherhood Time to love, time to die Trois couleurs: Bleu Trois couleurs: Rouge Un vol inattendu Un homme de grande taille Un sondage appelé un miracle de l’Union du Pacifique Un aussi différent que moi Un, deux, trois Whisky Galore! Jeune adulte

Et on termine avec HBO, qui reste dans la même position que ses concurrents et à part un documentaire de remplissage, ce qu’il apporte, ce sont des films, beaucoup d’espagnol et comme cela se passe avec Amaozn et Netflix, avec beaucoup d’Almodóvar.

Contenu plus exclusif:

Un rêve royal. «Football de quartier, rêve en grand. C’est l’histoire du club de football féminin CD Tacón. Après 5 ans, l’équipe déménage dans la Cité des Sports du Real Madrid. Le présent du club change, ainsi que la vie quotidienne de ses joueurs.



Nouveaux chapitres:

30 pièces (T1) Un enseignant (T1) Argent noir (T1) Matière noire (T2)

Entrez dans le catalogue:

Ay Carmela!

Ouvre les yeux

Dawn, qui n’est pas le petit Batman v Superman: Dawn of Justice Welcome, Mr Marshall Crime Ferpecto Hurry, Hurry The aviator The Ball

Le jour de la bête

L’or de Moscou Tête pleine de miel Isi & Disi: l’amour de la bête Offshore Northmen – Une saga viking Cible: London Cousins ​​est hors de contrôle

Shutter Island

Thèse de la Terre Titanic

Désolé, abonnés Disney +, nous n’oublions pas la maison de la souris, dont la contribution au divertissement de ceux qui paient leurs frais se réduit à un film de table merdique et à trois documentaires sur les requins.

Entrez dans le catalogue:

700 requins Le garçon qui pourrait être roi Le requin marteau géant Le guide des grands requins