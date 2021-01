Actualités VOD vous propose les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et à quelques exceptions près, notamment Star Trek: Lower Decks, les perspectives de sorties cette semaine sont entre moche et très moche, du moins en termes de qui fait référence aux lancements exclusifs des principales plateformes. Mais il y a un peu de tout.

Nous commençons cette semaine avec ce qu’Amazon Prime Video apporte, qui, en plus de la liste de remplissage typique, présente une comédie que vous connaissez et une nouvelle série originale de production espagnole qui, dans un drame, traverse le Camino de Santiago. Mais nous ne sommes pas pour plus de drames, alors …

… on y va avec une petite comédie, parce que Star Trek: ponts inférieurs Ce n’est pas une nouvelle série de trekkies à utiliser, mais une série animée dont la première saison se porte plutôt bien pour ceux qui l’ont déjà vue. En d’autres termes, cela n’a rien à voir avec ce Star Trek: la série animée qu’il y avait une fois. Star Trek: Lower Decks transporte le spectateur vers l’USS Cerritos, l’un des navires les moins neufs de Starfleet. Idéal pour les fans de la franchise spatiale qui veulent quelque chose de différent dans le même univers.

Contenu plus exclusif:

3 chemins (T1). “3 Caminos raconte la vie de cinq amis, chacun de nationalité différente, tous liés par El Camino de Santiago à trois moments précis de leur vie.”

Fort (Forte). “L’important est d’être soi-même. Même si pour Nour, avec 20 kilos de plus et un chapeau seconde peau, c’est compliqué. Il semble qu’aucun garçon ne s’intéresse à elle … mais elle est déterminée à séduire quelqu’un et a trouvé la solution parfaite: la pole dance. ”

Nouveaux chapitres:

Dieux américains (T3) L’étendue (T5)

Entrez dans le catalogue:

Altitude Perfect Weapon Fixed: une comédie de football

Assassins internationaux

Asia Connection Bienvenue en Allemagne Caillou (T1-T2)

Comme des chiens sauvages

Le plus gros est le meilleur El Crazy Che

Au coeur du sentier

Sur la route Flashforward (T1) Invisible Wicked Games

Force de la nature

La Griffe de Satan Le Masque de Cristal La Vie Abyssale Les Aventures du Brave Bess Lawrence d’Arabie: Un Homme Dangereux Les Coneheads L’almanach du Japan Melody Project (Bienvenue à Hier)

Rebelion à la ferme

C’est devenu incontrôlable (Big Bear) Si je ne me réveille pas brutalement

Parc du Sud (T23) La fille morte Trollz (T1)

HBO refait surface cette semaine avec le lancement de la nouvelle saison de All American, l’une de ses séries les plus célèbres de l’année dernière, qui se déroule entre la mini-série policière de Cormoran Strike: Lethal White, le drame de It’s a Sin et twilight rehashes du type de Legacies … et le signal de la chauve-souris.

Du matériel profriki – celui qui nous intéresse le plus dans ces parties: les choses telles qu’elles sont – que HBO apporte cette semaine, la première de la deuxième saison de Batwoman C’est sans doute le point culminant, malgré les regrets, qui sont multiples: si la première saison était déjà une mauvaise solennité, la seconde démarre dans le pire des cas, avec un changement de protagoniste forcé par les circonstances, qui sont aussi nombreuses. Mais vous n’avez pas besoin d’être très pointilleux sur les séries DC qu’ils produisent sur The CW: elles sont ce qu’elles sont et elles servent à passer le temps.

Contenu plus exclusif:

Tous américains (T2). “Lorsqu’un joueur de football prometteur du sud de Los Angeles reçoit une offre de jouer à Beverly Hills High, les victoires, les pertes et les luttes de deux familles de mondes très différents, Crenshaw et Beverly Hills, se heurteront.”

Cormoran Strike: Cible mortelle(T1). “Le détective privé Cormoran Strike et son partenaire Robin Ellacott reviennent pour résoudre un crime historique qui les emmène des bidonvilles de Londres au Parlement.”

C’est un peché (T1). Nous sommes en 1981, le début d’une nouvelle décennie, et Ritchie, Roscoe et Colin commencent une nouvelle vie à Londres. Mais un nouveau virus fait son apparition et bientôt leur vie sera testée d’une manière qu’ils n’auraient jamais imaginée. ”

Legs (T3). “Les héros et méchants emblématiques de Vampire Diaries et The Originals ont laissé un héritage d’amour et de famille qui se poursuit dans Legacies, une série passionnante qui raconte l’histoire de la prochaine génération d’êtres surnaturels à la Salvatore School for the Young and Gifted.”

Nouveaux chapitres:

Black Money (S1) Liste de lecture extraordinaire de Zoey (S2)

Entrez dans le catalogue:

Dieux d’Egypte Doraemon: Chats robots contre chiens robots The Knot (S1)

Nous continuons avec Netflix, qui a très peu à offrir pour le coût de l’abonnement, peut-être à l’exception de Busted!, Qui a son intérêt si vous vous ennuyez beaucoup. Cela dit, le «grand» lancement de cette semaine sur la plate-forme est…

Destiny: La saga Winx

Destiny: La saga Winx est l’adaptation “ live action ” de la série de dessins animés pour filles et consiste essentiellement en une fantaisie en papier mâché pour adolescents avec peu de matière grise. Ni le critique du costume ne lui donne l’approbation.

Contenu plus exclusif:

Busted! (T3). “Sept geeks essayant de résoudre divers mystères à chaque émission sont sur le point de découvrir le plus grand inconnu de tous: qu’est-il arrivé au projet D?”

Soufflé (T2). «Dix maîtres du soufflage de verre font monter la température de ce concours de sculpture. L’enjeu, ce sont 60 000 $ en prix et le titre de champion. ”

Le métier de l’espion (T1). L’espionnage est un monde très sérieux. Tout au long de l’histoire, les outils et technologies créés en leur nom ont été aussi importants que les espions eux-mêmes. ”

Jurassic World: Camp du Crétacé (T2). “Six adolescents invités dans un camp ultra-moderne sur Isla Nublar doivent unir leurs forces pour survivre lorsque les dinosaures s’échappent.”

Mère il n’y en a que deux (T1). «Deux femmes se rendent compte que leurs filles ont été échangées à la naissance et décident de s’adapter à leur nouvelle vie. Comment? Créer une famille unique – et particulière. ”

Tigre blanc. «L’ambitieux chauffeur d’une riche famille indienne utilise son esprit et sa ruse pour échapper à la pauvreté et devenir entrepreneur. Basé sur le roman le plus vendu. ”

Nouveaux chapitres:

Star Trek: Découverte (T3)

Entrez dans le catalogue:

Gods of Egypt Group 3: Despicable Me Hello Ninja (S4) Sortez du placard Sightless

Apple TV + nous surprend davantage cette semaine avec le lancement d’une nouvelle série, un drame qui nous laisse nous demander s’il existe un juste milieu entre le contenu jeunesse le plus insensé et le contenu adulte le plus afflictif … Bien qu’ayant le choix, mieux vaut regarder acteurs chevronnés que modèles reproduisant des dialogues de dorade.

Contenu plus exclusif:

Perdre Alice (T1). «Dans cette série inspirée du noir, Alice est une réalisatrice qui approche la cinquantaine et se sent perdue depuis qu’elle a eu ses enfants. Une rencontre fortuite avec Sophie, écrivain et femme fatale, l’entraînera dans une quête obsessionnelle du succès. ”

Nouveaux chapitres:

Dickinson (T2) Serviteur (T2)

Et Disney +, avec lequel nous fermons la section, apporte une pincée de remplissage et de nouveaux chapitres de sa série à l’antenne.

Contenu plus exclusif:

Popcorn Pixar (T1). Vouliez-vous plus de Pixar? Nous avons une collection de nouvelles petites histoires avec vos personnages préférés créées par votre équipe d’animation: divertissement garanti. »

Nouveaux chapitres:

À l’intérieur de Disney (S1) Les Simpsons (S31) WandaVision (S1)

Entrez dans le catalogue:

Drumline L’expédition du livre de la vie Amelia Earhart X-Men: Dark Phoenix Wild Uganda