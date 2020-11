Actualités VOD vous propose les meilleures premières de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et après cinq semaines de mise en avant des comédies, nous revenons au drame avec les favoris de Midas, qui par hasard ramasse le témoin de Patria non pas parce qu’ils se ressemblent, mais parce que les deux sont des productions espagnoles denses et le meilleur de leurs semaines respectives, ce qui n’est généralement pas facile à réaliser.

Netflix revient sur la couverture de la section et non par licenciement, mais avec de bons arguments qui vont même au-delà des favoris de Midas. Et comme vous ne pouvez pas dire quelque chose comme ça chaque semaine, il est temps de profiter d’un peu de l’abonnement le plus cher du secteur de la vidéo à la demande.

Favoris Midas est une adaptation très libre d’une histoire originale de Jack London, une nouvelle publiée au début du siècle dernier et se déroulant dans le Londres de l’époque qui se déplace maintenant vers le Madrid moderne. A la tête de l’œuvre se trouve le réalisateur Mateo Gil (Lázaro Project, Blackthorn) et dans le rôle principal le toujours intense Luis Tosar (Lundi au soleil, Cell 211), accompagné entre autres de Guillermo Toledo (7 vies, Crime ferpecto), qui réapparaît dans un rôle de premier plan après plusieurs années d’ostracisme. Les Favoris de Midas est une mini-série à suspense avec une approche des plus intéressantes, bien qu’elle ait été soulevée, valant la redondance, il y a près de 120 ans.

On change de troisième avec Le libérateur, une reconstitution historique également au format mini-série et avec une animation plâtrée sur de vrais acteurs. L’histoire, une autre sur la Seconde Guerre mondiale, en particulier sur l’invasion de l’Italie par les troupes américaines. Basé sur de vrais événements, disent-ils.

Nous terminons avec les faits saillants de Netflix avec Le Noël magique du Jangle, un film dont le titre ne trompe pas et dont la bande-annonce vous dit tout ce dont vous avez besoin et plus encore. Une histoire de Noël pour toute la famille qui, comme l’indique le canon, regorge de personnages et de décors colorés, de musique, de magie et d’aventures.

Contenu plus exclusif:

Des ordures (T1). Hank a six ans et son meilleur ami est un énorme camion à ordures. Ensemble, ils explorent le monde qui les entoure et vivent des aventures hilarantes avec leurs amis les animaux. ”

DASH & LILY (T1). “Les contraires s’attirent. À Noël, le cynique Dash et la joyeuse Lily échangent des messages et des défis dans un cahier rouge alors qu’ils se promènent dans tout New York. ”

Le quatrième essai (T1). Sean Ellis a assassiné un flic de Boston alors qu’il était adolescent. Maintenant, il se bat pour prouver son innocence et découvrir la corruption et le racisme de la police. ”

Le parc magique. “En découvrant que le parc d’attractions de ses rêves est en danger, une petite fille avec une grande imagination décide de sauver ce monde merveilleux avec ses amis à fourrure.”

Une reine est née (T1). “Gloria Groove et Alexia Twister réalisent les rêves de six aspirants dragons, les aidant à se sentir en confiance avec des relookings incroyables.”

La maison hilarante de tante Donna (T1). “Le trio de comédiens Aunty Donna montre un humour original et absurde à travers des sketches, des chansons et tout un répertoire de personnages.”

La vie que nous voulions. “Un couple qui a du mal à avoir des enfants met son mariage à l’épreuve lors de vacances en Sardaigne, où une famille du même hôtel ne fait qu’ajouter à la tension.”

Ludo. “Une vidéo au contenu sexuel, une valise pleine d’argent … Quatre histoires très différentes se croisent au gré du destin, du hasard et d’un criminel excentrique.”

Nous nous sommes rencontrés à Istanbul (T1). «À Istanbul, un groupe de personnes fait tomber les barrières socioculturelles et trouve un terrain de compréhension mutuelle à mesure que leurs peurs et leurs désirs se croisent.

Opération Ecstasy (T2). «Pour infiltrer les opérations d’un trafiquant de drogue, deux agents d’infiltration se font passer pour un couple où le patron passe ses week-ends. Inspiré d’événements réels. »

Souvenirs de jeunesse (T1). “Deux acteurs et une maquilleuse tentent de se frayer un chemin dans un monde qui se concentre davantage sur leur origine que sur leur potentiel.”

Moi, adolescent. “Pour surmonter la mort d’un ami, un jeune homme écrit un blog sur sa vie quotidienne, mais subit une crise existentielle lorsqu’il vit son éveil sexuel.”

Nouveaux chapitres:

La clôture (T1) Star Trek: Découverte (T3)

Entrez dans le catalogue:

Cimetière animalier Le gros homme et l’homme maigre Le lion à la maison (T1)

Le parc magique

Heidi Special: Winter in Dörfli Midday Cowboy Me, Teen

HBO revient pour une autre semaine avec une multitude de premières, mais pas pour tous les publics. Quoi qu’il en soit, nous soulignons …

Industrie est une nouvelle série originale de HBO avec l’identitarisme comme signe proéminent, au-dessus de toute autre considération. Un drame qui tournerait soi-disant autour de la crise financière de la fin de la dernière décennie, mais dont le véritable leitmotiv est les histoires personnelles et amoureuses de ses protagonistes, un groupe de vingt ans essayant de grimper dans une grande banque d’investissement londonienne.

Contenu plus exclusif:

Un enseignant (T1). «Explorant les complexités et les conséquences d’une relation malsaine, ‘A Teacher’ suit les histoires de Claire Wilson, une jeune enseignante dans un lycée du Texas, et de son élève, Eric Walker.

Intronisations au Rock & Roll Hall of Fame 2020. «Cérémonie spéciale en l’honneur des nouvelles recrues de cette année: Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, The Notorious BIG et T. Rex. De plus, Jon Landau et Irving Azoff reçoivent le prix Ahmet Ertegun. »

La boutique: ininterrompue (T3). “HBO Deportes lance en collaboration avec LeBron James et Maverick Carter ce programme révolutionnaire non scénarisé mettant en vedette les plus grandes stars du monde du sport et du divertissement.”

Transhood. «Tourné sur cinq ans au Kansas, ce documentaire suit quatre enfants, à partir de 4, 7, 12 et 15 ans, qui redéfinissent« la majorité ». Ces enfants révèlent des réalités intimes sur la façon dont le sexe fait toute famille. ”

Vallée des larmes (T1). «Une attaque surprise le premier jour de Yom Kippour pousse les jeunes combattants au combat. Cette série déchirante basée sur la guerre israélo-arabe de 1973 se concentre sur l’universalité de l’héroïsme et du sacrifice à travers quatre histoires imbriquées. ”

YOLO: Cristal Fantaisie (T1). “Les aventures de Sarah et Rachel arrivent, deux super fêtardes à la recherche de plaisir, de nouvelles expériences et de bonnes vibrations.”

Nouveaux chapitres:

Axios (T3) Romulus (T1) La princesse espagnole (T2) L’annulation (T1)

Entrez dans le catalogue:

Biutiful Ida La grande famille espagnole Mao Mao (T1) Rouge Pas de sortie Les règles de l’attraction

Amazon Prime Video arrive pour sa part avec la suite habituelle de films et séries tiers, mais aussi avec un couple de ses propres contenus, un -un autre documentaire de football et la deuxième saison d’une de ses coproductions espagnoles les plus ignorées.

Contenu plus exclusif:

C’est Paris, 50 ans de passion. «Ici c’est Paris, 50 ans de Passion» vous plongera au cœur du Paris Saint-Germain, le club le plus titré de France, lors de la folle finale de la saison dernière puis tout au long de la saison 20/21 . »

Mères, amour et vie (T2). «Deux mois et demi depuis l’accident de voiture d’Elsa, Andy, Duna et Eloy, Marianne fait face seule à la rechute de sa fille Elsa dans l’anorexie. Le réveil d’Andy après l’accident de voiture a de terribles conséquences. ”

Nouveaux chapitres:

Dames de la (H) AMPA (T1)

Entrez dans le catalogue:

Acapulco HEAT (T1) Ami acculé / bien-aimé Anita ne manque pas le train Aparajito (L’invincible) Apur Sansar (Le monde d’Apu) Vol américain En suspicion Breakdancing Caresses Correspondants spéciaux Depuis que vous avez quitté Lethal shot

Lame de Dragon

L’auberge du sixième bonheur Le guerrier américain 4 L’invité Le joueur Vikings. La saga des nouvelles terres Le loft

La ville des damnés

Prince Andrew, à l’honneur L’enlèvement d’Anabel Le dernier témoin The Xef (T1-T2) Find me Paranormal Encounters 2

EXISTENZ

Phago (Minisérie) Falcon Rising Fire in the Sky Goon Halloween II (H2) HappyThankYouMorePlease Identity Supprimé The Summer House Scientology: The Case Files Murphy War The Viper Inheritance The Legend of Ben Hall The Pearl of the South Pacific Leatherface Match Point Orpheus Pather Panchali (The Song of the Red / Dark Path (T1) Holy Blood Thai Dragon 2: The Protector)

L’avant-poste (T1) The Party Une recette de la famille Wolfblood (série complète)

Disney + revient avec de nouveaux programmes pour toute la famille au format documentaire et interview, ainsi que de nouveaux épisodes de la série à l’antenne.

Contenu plus exclusif:

Curieux mais vrai! (T1). Les coccinelles ne sont pas des insectes, les requins ont des sens et les astronautes rétrécissent dans l’espace! Ces données et bien d’autres encore dans Curious but true!. »

Pixar de l’intérieur (T1). “Une série documentaire avec des histoires personnelles et cinématographiques qui nous permet de rencontrer les gens, les artistes et la culture des studios d’animation Pixar.”

La Terre appelle Ned (T1). “La Jim Henson Company nous propose un talk-show animé par le commandant Ned et son lieutenant Cornelius qui, après être tombés amoureux de la culture humaine, annulent la mission d’envahir la Terre.”

Nouveaux chapitres:

Devenir: Une étoile est née (S1) Choisie pour la gloire (S1) Un jour à Disney (S1) Le mandalorien (S2)

Entrez dans le catalogue:

Mon collègue est un fantôme (T1) Huit noms de famille catalans Secrets de l’architecture ancienne

Et dans Apple TV +, surprise, car entre le rien habituel et le tout ponctuel, il y a un tronçon qui peut être rempli avec très peu, tant que cela en vaut la peine.

Oui Boule de feu: les visiteurs des mondes les plus sombres vaut. Nous parlons d’un nouveau documentaire original Apple TV + sur la plus grande énigme à laquelle les êtres humains aient jamais été confrontés: l’univers profond et mystérieux qui nous entoure et son impact sur notre monde. Une pièce écrite et mise en scène par le vétéran et aux multiples facettes Werner Herzog.

Nouveaux chapitres:

Le monde à moto: cap vers le nord (T1)