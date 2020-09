– Ada Developers Academy, basée à Seattle, une école de codage à but non lucratif et gratuite pour les femmes et les adultes de divers genres, a ajouté quatre nouveaux membres dans sa quête pour étendre son impact sur l’industrie de la technologie:

Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du coin supérieur gauche: Jeffrey Spector, Michele Broderick, Melina Garcia et Justin Beals. (Photos de l’Ada Developers Academy)

• Jeffrey Spector, co-fondateur de la startup de Seattle Karat qui aide les entreprises à mener des entretiens techniques pour les ingénieurs logiciels. Avant de lancer Karat en 2014, il était chef de cabinet de Melinda Gates à la Fondation Gates. Spector a déclaré que les informations obtenues à partir de plus de 70 000 de ces entretiens seront partagées avec les participants d’Ada et aideront à façonner les entretiens pratiques.

• Michele Broderick, récemment nommée CMO de l’Institut Esalen, une organisation à but non lucratif basée à Big Sur, en Californie. Elle était auparavant vice-présidente du marketing pour Automattic, la société mère de WordPress. Broderick a déclaré que sa vision était qu’Ada devienne un phénomène national et espère utiliser son expérience en marketing pour aider l’organisation à partager son histoire.

• Melina Garcia, avocate chez Davis Wright Tremaine LLP, basée à Seattle spécialisé dans la confidentialité et la sécurité des données. Elle considère que son rôle au sein de l’organisation à but non lucratif consiste à identifier les responsabilités et à évaluer les facteurs de risque à l’appui de la croissance d’Ada.

• Justin Beals, PDG et co-fondateur de StrikeGraph, une start-up de conformité en matière de cybersécurité issue de Madrona Venture Labs plus tôt cette année. Avant StrikeGraph, Beals était directeur technique des startups de Seattle NextStep, qu’il a également cofondées, et Koru. Fort de son expérience des technologies d’apprentissage et de l’entrepreneuriat, Beals a déclaré qu’il souhaitait appliquer cette expérience et son réseau pour aider l’organisation à remplir sa mission localement, puis à la mettre à l’échelle.

Les nouvelles nominations portent le conseil d’administration d’Ada à sept membres. La croissance de l’organisation survient alors que les startups et les géants de la technologie s’efforcent de plus de diversité et d’inclusion dans un secteur souvent critiqué pour ses inégalités raciales et de genre.

Initialement lancé comme un projet de la Technology Alliance, Ada Developers Academy est devenue une organisation à but non lucratif autonome en 2015. Lauren Sato a été nommée PDG en décembre.

Ancien PDG de Tune Peter Hamilton. (Ajuster la photo)

– Le PDG de Tune, Peter Hamilton, est devenu conseiller au sein de la société de logiciels de marketing qui a été acquise par Constellation Software plus tôt cette année.

Tune COO Cameron Stewart deviendra directeur général de Tune, qui maintiendra sa marque dans l’unité Perseus Operating Group de Constellation.

Hamilton a rejoint la startup de Seattle sous l’ancienne marque HasOffers. Il a été PDG de HasOffers puis de Tune pendant huit ans au total.

Ancien chanteur d’opéra qui a déménagé à Seattle pour une carrière sur scène, Hamilton a parfois puisé dans cette expérience en tant que PDG de Tune, mettant en vedette des adaptations de numéros de comédies musicales telles que «Hamilton» et «Moulin Rogue» lors de la conférence annuelle Postback de la société.

– Les dirigeants d’Amazon Web Services, Greg Pearson et Teresa Carlson, ont été promus à la suite du départ du vice-président d’AWS Mike Clayville, selon un rapport de The Information.

Pearson dirige l’équipe des ventes commerciales des Amériques et dirigera désormais les ventes mondiales. Carlson est en charge des activités du secteur public mondial et supervisera désormais également les ventes aux secteurs de la santé et de la finance.

Pearson a rejoint AWS en 2019 après 28 ans chez Intel. Carlson travaille chez AWS depuis 2010 et a précédemment passé neuf ans chez Microsoft à diriger les ventes auprès des agences gouvernementales fédérales. Clayville est maintenant directeur des revenus de la plateforme de paiement en ligne Stripe.

– Stratify, spinout de Madrona Venture Labs, a ajouté Venky Krishnan à la tête du produit et Brian Torrey à la tête de l’ingénierie. Krishnan est un ancien de Microsoft et était plus récemment directeur principal de la gestion des produits chez Apptio, basé à Seattle. Torrey est basé dans la région de la baie de San Francisco et rejoint Stratify après Adaptive Insights où il était directeur de l’ingénierie.

Stratify est dirigé par l’ancien directeur financier de Docker Brian Camposano. La startup est sortie du mode furtif plus tôt cette année et a annoncé un tour de table de 4,9 millions de dollars dirigé par Madrona Venture Group.

– Cliff Burrows, cadre de Starbucks, a rejoint le conseil d’administration de Sweetgreen. Burrows est président du groupe Siren Retail de Starbucks, mais est actuellement en congé prolongé sans solde de la société, selon le Seattle Times. Il a passé plus de 20 ans chez le géant du café de Seattle. Sweetgreen est une chaîne de restauration rapide et décontractée basée sur le mouvement de la ferme à la table et évaluée à plus d’un milliard de dollars.

Santa Ono. (Photo de Terramera)

– Le président de l’Université de la Colombie-Britannique, Santa Ono, a rejoint le conseil consultatif stratégique de Terramera. Actuellement classée 85e sur le . 200, notre liste des meilleures startups du nord-ouest du Pacifique, Terramera, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, applique la science et l’intelligence artificielle pour améliorer l’agriculture, y compris une plate-forme visant à réduire l’utilisation de pesticides synthétiques.

– Bothell, basé à Washington, Vioguard, qui développe des solutions utilisant la lumière ultraviolette pour désinfecter et assainir, a embauché Brian Mitchell comme vice-président des ventes. Mitchell rejoint Vioguard de l’industrie des télécommunications. Il était plus récemment directeur principal de la croissance des services à la clientèle chez Asurion et occupait auparavant des postes de direction des ventes chez LG Electronics et AT&T.

– La plateforme de formation des clients Skilljar a promu Sara Robba au poste de vice-présidente du succès client. Robba était le plus récemment directeur du succès client. Elle a rejoint la startup SaaS de Seattle en 2016.

– Hisao Inagaki est arrivé pour assumer son poste de consulat général du Japon à Seattle. Inagaki travaille au ministère japonais des Affaires étrangères depuis 1985, notamment en tant que chef de la Division des relations publiques sur Internet. Il a précédemment été consulat général à Chicago et possède une maîtrise en sciences du M.I.T. et l’Institut de technologie de Tokyo.