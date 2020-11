Si vous aimez le “coloré”, cherchez l’ADATA SE770G, un SSD portable qui tente les joueurs avec un système d’éclairage RVB qu’il n’est pas habituel de voir dans une solution de stockage.

Au-delà des couleurs, cet ADATA SE770G semble assez rapide pour toutes sortes de tâches informatiques, avec des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles allant jusqu’à 1 000/800 Mo par seconde, respectivement. Pourtant, son esthétique RVB offre un extérieur époustouflant et révèle clairement son public principal.

Il dispose d’une interface USB Type-C externe, tandis qu’en interne il fonctionne sur USB 3.2 Gen 2, la version la plus avancée du port périphérique (20 Gbps) jusqu’à USB 4. Il est compatible avec Windows (8 ou version ultérieure), macOS X (10.6 ou version ultérieure), les distributions du noyau Linux (2.6 ou version ultérieure) et Android à partir de la v5. ADATA note également la compatibilité avec l’iPad Pro et d’autres modèles de tablettes Apple.

Et bien sûr, les consoles de jeux vidéo. Le fabricant mentionne la génération actuelle et en particulier la Xbox One X et la PlayStation 4. En théorie, cela devrait également fonctionner avec les consoles de nouvelle génération, bien que dans ce cas, l’avantage sera la capacité supplémentaire et non les performances.

Et il faudra prendre en compte le peu d’espace que certains d’entre eux laisseront. Hier, nous vous avons dit que la Xbox Series S ne laissera à l’utilisateur que 364 Go d’espace libre. Tenant compte du fait que des jeux comme le dernier Call of Duty occupent plus de 200 Go et que d’autres titres dépassent 150 et 100 Go, le problème est résolu. De plus, la version bon marché des nouvelles consoles de Microsoft n’a pas de lecteur optique sur lequel s’appuyer, il n’est donc pas rare que les utilisateurs aient besoin de lecteurs de stockage externes supplémentaires.

ADATA SE770G sera une possibilité. Il sera offert en capacités de 500 Go et 1 To, pour un prix pas encore annoncé. Il existe d’autres modèles sur le marché, bien que les unités de stockage portables incluent rarement un éclairage RVB comme ce modèle.