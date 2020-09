Les fabricants et les intégrateurs continuent de mettre à jour leur catalogue de stockage avec le lancement de nouveaux disques SSD qui tirent parti des avantages de performance de l’interface PCIe 4.0.

Si il y a une semaine nous présentions le GALAX HoF Extreme, nous en avons aujourd’hui un autre très similaire, l’ADATA XPG GAMMIX S70. Le disque est un cran au-dessus du S50 de l’année dernière et le fabricant taïwanais le présente sans se couper comme le « SSD M.2 le plus rapide au monde » pour le montage sur PC ou stations de travail de joueurs, passionnés et overclockeurs.

Et en cela, c’est en offrant un transfert de données en lecture séquentielle jusqu’à 7400 Mo par seconde. Les performances de lecture séquentielle ne sont pas mauvaises non plus avec 6400 Mo par seconde. Le type de mémoire qu’ils utilisent et son fournisseur n’ont pas été cités, ainsi qu’un autre composant clé tel que le contrôleur. Nous supposons qu’il s’agit du Phison PS5018-E18, le même que le dernier modèle GALAX.

Ils signalent que le lecteur utilise un cache dynamique SLC supplémentaire (quantité de mémoire non définie) et prend en charge NVMe 1.4, la version la plus avancée du protocole. Il prend également en charge la technologie de code de correction d’erreur LDPC, comprend la protection des données de bout en bout (E2E) et le cryptage AES 256 bits pour garantir l’intégrité des données. Le taux de temps de défaillance (MTBF) est également passé à deux millions d’heures.

En tant qu’article premium, cet ADATA XPG GAMMIX S70 comprend un dissipateur de chaleur en aluminium bonne taille composée de plusieurs couches superposées. Ce type de dissipateur thermique est devenu courant pour garder le contrôle des températures des SSD qui utilisent le format M.2 et qui deviennent très chauds. Les cartes mères haut de gamme incluent leurs propres dissipateurs thermiques, mais elles ne sont pas aussi avancées que celles fournies par les fabricants de SSD eux-mêmes.

ADATA garantit que tous les composants du disque ont « passé un examen, des tests et une certification approfondis pour fournir un produit fiable de la plus haute qualité » et sont donc proposés garantie de cinq ans. Aucun prix n’a été fourni pour certains SSD qui seront proposés au format M.2 2280 et avec des capacités de stockage de 1 et 2 To.