Aujourd’hui, G2 Esports a annoncé avoir conclu un accord avec l’une des plus importantes marques de vêtements de sport au monde, nous ne parlons de rien de plus ni de moins qu’Adidas, qui sera désormais le principal fournisseur de vêtements de sport pour G2, ainsi que les concepteurs de son nouveau maillot et de son équipement.

Cette collaboration a été annoncée avec une vidéo produite mettant en vedette certains des visages les plus importants du club, tels que Ocelote, Rekkles et plus encore. Selon le site officiel G2, cette collaboration va au-delà d’un nouveau maillot, mais est un partenariat entre les deux marques, qui comprend une collaboration pour le lancement d’une ligne de vêtements Adidas X G2 et la création de contenu dans son ensemble.

Carlos ‘ocelote’ Rodríguez, PDG de G2 Esports, déclare: “Aujourd’hui est un jour historique dans l’histoire de G2. L’annonce d’un partenariat avec une marque de sport mondiale comme adidas est un moment vraiment spécial pour nous tous. Rejoindre la famille adidas en tant que l’un de ses partenaires, aux côtés de marques mondiales comme le Real Madrid, Manchester United et le Bayern Munich sont un véritable changeur de jeu pour nous et pour l’industrie de l’esport en général. “

«L’e-sport est en plein essor depuis un certain temps, et 2020 a été une autre année formidable pour eux de se développer. En tant que joueur de longue date et maintenant fier propriétaire d’une équipe, ce partenariat est vraiment un moment décisif et un rêve d’enfance. Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par le potentiel de ce partenariat entre adidas et G2 pour les années à venir. “

D’Adidas, ils prétendent être assez fiers de cette association, car «En tant que marque basée à Berlin avec une pertinence mondiale, G2 nous aidera à renforcer la présence de la marque non seulement sur notre marché local, mais aussi à atteindre les communautés de jeux mondiales.déclare Björn Jäger, vice-président de la marque Adidas en Europe.

