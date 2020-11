Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dans un peu plus d’un mois, Cyberpunk 2077 sera enfin entre nos mains et entre les mains de milliers de joueurs qui l’attendent avec impatience. Pour fêter que l’attente de plusieurs années touche à sa fin, Adidas et CD Projekt RED ont collaboré sur une ligne de chaussures de tennis pour Cyberpunk 2077. Ne vous attendez pas à ce qu’elles soient faciles à obtenir.

Récemment, Rafal Jaki, responsable des relations commerciales chez CD Projekt RED, a annoncé qu’une ligne de chaussures basée sur Cyberpunk 2077 est en route. Ce sont des tennis fabriqués et conçus par Adidas, qui ont des aspects conçus dans différents éléments du RPG.

Voulez-vous les voir? Nous jetons un coup d’oeil ci-dessous:

Comme je reçois beaucoup de questions à ce sujet, la collaboration Adidas X Cyberpunk 2077 est disponible uniquement sur certains marchés asiatiques. En tant que partenaire, nous ne prenons pas les décisions de distribution car c’est la compétence fondamentale d’Adidas. pic.twitter.com/hklVRwey5S – Rafal Jaki (@GwentBro) 5 novembre 2020

Il est difficile que vous obteniez le tennis de Cyberpunk 2077

Maintenant, avant de devenir trop excité, il est important de garder à l’esprit qu’il est très difficile de mettre les pieds dans une paire de ces chaussures de tennis.

Ce qui se passe, c’est que, pour le moment, son lancement en Amérique et sur un autre continent occidental n’est pas prévu. En fait, il s’agit d’une collaboration conçue exclusivement pour certains marchés asiatiques.

Il convient de mentionner que ce qui précède n’est pas la faute de CD Projekt RED. Après tout, c’est Adidas qui a décidé que c’était un produit adapté au marché asiatique et rien d’autre. Nous verrons si cette opinion change plus tard.

Cyberpunk 2077 arrivera le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Nous vous rappelons que vous pouvez y jouer sur PlayStation 5 et Xbox Series X grâce à la rétrocompatibilité; cependant, ses optimisations pour ces consoles dureront jusqu’en 2021.

