Facebook vient d’annoncer une refonte complète des pages. Le nouveau changement affecte l’interface mobile, dans lequel une tentative a été faite pour améliorer à la fois la navigation elle-même dans les pages et les informations qui y sont affichées.

De la même manière, de nouvelles fonctionnalités liées à la sécurité sont introduites, pour tenter de détecter le contenu frauduleux, ainsi que les comptes qui tentent de se faire passer pour nos pages. Cependant, le changement le plus pertinent est qu’il se termine par les «j’aime» des pages, une caractéristique depuis des années.

Voici comment sont les nouvelles pages Facebook

La conception des pages Facebook a beaucoup changé. Maintenant l’interface a été simplifiée, montrant plus visuellement la biographie, les publications et les informations sur la page. Les pages afficheront désormais uniquement le nombre d’abonnés, mais je ne les aime pas.

“Contrairement à Likes, les abonnés d’une page représentent les personnes qui peuvent recevoir des mises à jour des pages, ce qui aide les personnalités publiques à avoir une meilleure indication de leur base de fans.”

Le nouveau design s’accompagne d’actualités dédiées pour découvrir et rejoindre les conversations qui peuvent être intéressantes pour la page. C’est-à-dire: les pages auront leur propre flux de mise à jour.

Les outils eux-mêmes changent également dans les pages. Désormais, ces pages peuvent suivre les tendances Facebook, interagir avec leurs abonnés et avoir des outils pour éviter le SPAM et le vol d’identité possible. De même, il y aura de nouveaux outils pour proposer un format de questions et réponses afin que les pages puissent interagir encore plus avec leurs abonnés.

Facebook a annoncé cette mise à jour et indique qu’elle sera disponible dans “les prochains mois”, il reste donc encore quelques semaines avant qu’elle finisse par atteindre tous nos téléphones.

