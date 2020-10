L’une des irréalités qui favorisent les réseaux sociaux est l’idéal de la beauté constante. Les appareils photo des téléphones mobiles, les applications avec lesquelles nous téléchargeons des photos sur Instagram et cia, ont tous de nombreux filtres différents, des modes de retouche numérique pour modifier l’image et nous rendre beaux et jolis 24 heures sur 24. où nous sommes et quoi que nous fassions.

Le mensonge est la réalité quotidienne constante de milliers d’influenceurs sur les réseaux, et une faute professionnelle pour leurs millions de followers. Et Google veut arrêter un peu tout cela dans la prochaine version de son système Android.

Adieu le mode Beauté Google semble étudier en forçant les fabricants à éliminer le «mode beauté» par défaut dans Android 11, afin de respecter la texture et le teint des utilisateurs lorsqu’ils prennent une photo. Au moins, c’est ce qui est déduit du document de définition de compatibilité Android, auquel a accédé le membre du site Web d’experts XDA Developers, Mishaal Rahman, qui contient une section qui fait référence au comportement de la caméra API. En ce sens, le document indique que les fabricants doivent s’assurer que “l’apparence du visage” n’est pas altérée dans les API android.hardware.camera2.CameraDevice et android.hardware.Camera: “Toute API caméra de hardware.camera2.CameraDevice ou android.hardware.Camera, doit veiller à ce que l’apparence du visage ne soit pas altérée, y compris en modifiant la géométrie du visage, le teint du visage ou le lissage de la peau du visage “, indique la capture d’écran publiée par Rahman sur son compte officiel du réseau social Twitter. Plus de vraies photos

Le fait qu’il ne soit pas disponible dans Android 11 n’élimine pas la possibilité qu’il puisse être téléchargé par qui le souhaite et installé plus tard via l’une des milliers d’applications présentes sur le Play Store, mais il semble que Google fasse un pas en avant pour suggérer aux utilisateurs que les photos sont rendues plus réalistes et non retouchées, modifiées numériquement.

Il existe de nombreuses entreprises qui possèdent des smartphones dont les appareils photo cherchent à «perfectionner» les personnes photographiées et à modifier leur teint et leur apparence. De Oppo à Samsung, Xiaomi ou Huawei.