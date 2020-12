La course à la conquête de l’espace a été relancée. Il y a longtemps, l’accès au cosmos était limité aux acteurs étatiques d’un petit nombre de pays. Cependant, au fil des années, de nouveaux acteurs privés se sont joints comme SpaceX, avec ses fusées réutilisables et Virgin Galactic, avec son avion spatial. Vient maintenant Aevum, un nouveau joueur qui cherche à mettre des satellites en orbite avec le Ravn X, et en seulement 180 minutes. Réaliseront-ils ce qu’ils promettent?

Emmener des marchandises dans l’espace est une tâche complexe et coûteuse. Dans le but de réduire les budgets et de faciliter l’accès à l’orbite, différentes propositions ont été développées, certaines plus réussies que d’autres. La société américaine Aevum a présenté le Ravn X, un drone autonome qui a la capacité de transporter de petits satellites en orbite basse. Cela pourrait être très attrayant pour les clients pour qui l’attente d’un lancement de SpaceX est trop loin ou impossible à atteindre.

Le lancement de satellites avec le Ravn X pourrait être très différent des fusées conventionnelles. Pour décoller, vous n’avez besoin que d’un kilomètre et demi de piste. En outre, fonctionne avec le même type de carburant que les avions à réaction, un hydrocarbure facilement accessible partout. Depuis Aevum, ils assurent que ces caractéristiques donnent au drone autonome la capacité d’opérer dans presque tous les aéroports autorisés dans le monde, à la fois pour le décollage et l’atterrissage.

Aevum Ravn X n’a ​​pas besoin de pilote

Aevum

Comme TechCrunch le rassemble, il s’agit d’un avion autonome de 25 mètres de long et 18 mètres de large, avec un poids d’environ 25 000 kilogrammes, charge utile comprise. Contrairement aux fusées, décolle horizontalement et n’est pas affecté par les conditions météorologiques. L’appareil comporte deux étapes. Lorsqu’il atteint l’altitude nécessaire, dans un deuxième temps il se détache de Ravn X pour terminer le voyage et mettre le satellite en orbite.

Bien que l’idée de lancer des satellites depuis des avions ne soit pas nouvelle et que d’autres propositions soient en cours, Aevum cherche à devenir une alternative viable. Ils assurent que, après un vol orbital, 70% du système pourrait être récupéré. Même s’ils espèrent qu’avec le temps, ce pourcentage passera à 95%. En outre, ils ont mentionné qu’ils avaient déjà des contrats importants avec la Force spatiale américaine.