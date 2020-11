La semaine dernière, NetMarketSharea publié ce qui sera son dernier rapport statistique sur la part de marché des navigateurs Web. Ou ce qui est pareil, nous sommes à court de la principale source d’information sur le sujet, mais pas la seule. Cependant, en raison de l’ampleur des données que la société d’analyse américaine a collectées pendant 14 ans, la perte sera perceptible. Au moins jusqu’à ce qu’une alternative apparaisse à votre niveau.

Pour se faire une idée de l’impact qu’ont eu les mesures NetMarketShare il y a quelques jours à peine, il convient de noter qu’il s’agit de la source la plus utilisée par les médias mondiaux qui se consacrent à la couverture de ce type d’informations. NetMarketShare est donc la principale source que nous avons utilisée ici chez MC pour vous diffuser mensuellement comment se déroule la “ guerre des navigateurs ”, ainsi que la source de certaines des nouvelles les plus importantes publiées sur le sujet.

Le dernier succès a été donné en juin dernier et la nouvelle vous paraîtra sûre, car elle a transformé Internet: Chrome a pour la première fois de son histoire dépassé 70% de part de marché. Soyez prudent avec les données, car les nouvelles, qui, comme je l’ai dit, peuvent être lues partout sur Internet, avait NetMarketShare comme source unique. Aucune des autres jauges connues n’a jamais placé le navigateur de Google aussi haut, bien qu’elles aient suivi le chemin.

Ergo, ces 70% de part de marché de Chrome qui nichent déjà dans l’imaginaire collectif des adeptes de la technologie actuelle, est la seule et exclusive cause de l’influence de NetMarketShare sur les médias spécialisés. Sans cela, nous avons été…. et sans beaucoup plus, car NetMarketShare offrait non seulement des statistiques sur les navigateurs Web, mais sur systèmes d’exploitation, et la fin du premier suppose aussi celle du second, où c’était une autre référence.

En d’autres termes, NetMarketShare est responsable de nouvelles telles que Linux double sa part de marché, Windows 10 surpasse Windows 7 et bien d’autres que vous avez lus ces dernières années sur la part de marché des navigateurs Web et des systèmes d’exploitation. Mais pourquoi cette «cessation d’activité» est-elle due au moment où les informations fournies par NetMarketShare – extensibles via le paiement en tant que service pour les entreprises – ont été si appréciées et sa position par rapport aux médias si proéminente?

Selon la société, la raison d’un changement promu par Google – développeur principal de Chromium, dont Chrome à Microsoft Edge, Opera, Brave, Vivaldi … – en dérive, qui pourrait également adopter Firefox, puisqu’il est proposé comme standard, que “Cela brisera notre technologie de détection des appareils et entraînera des inexactitudes sur une longue période.” Cette technologie à laquelle ils se réfèrent utilise le agent utilisateur du navigateur – un identifiant qui est transmis au serveur du site visité – pour rapporter des données telles que le navigateur ou le système d’exploitation de l’utilisateur.

En tant qu’utilisateur, oui, vous n’avez pas à vous soucier du changement, car ce sera pour le mieux. Cela pourrait même profiter aux petits navigateurs comme Vivaldi, soumis à l’influence de Chrome ainsi qu’à un facteur de non-concordance dans les mesures. Mais cela rendra la collecte de statistiques extrêmement difficile et NetMarketShare jettera l’éponge pour cela. Si vous souhaitez connaître les détails techniques du changement, ils sont expliqués en détail sur cette page.

“NetMarketShare réapparaîtra à un moment donné avec un accent sur les tendances du commerce électronique et les données utilisateur vérifiables”, ajoute la société, dont le dernier rapport avec Statistiques d’octobre 2020, corrigez la part de marché des principaux navigateurs Web sur PC comme vous pouvez le voir ci-dessous, restez à l’écart:

Chrome: 69,53% Edge: 9,71% Firefox: 7,15% Internet Explorer: 4,53% Safari: 3,92%

La part de marché des systèmes d’exploitation PC reste inchangée:

Windows: 87,03% macOS: 10,74% Linux: 1,71% Chrome OS: 0,42%

Que ferons-nous désormais sans NetMarketShare? Il existe bien sûr davantage de sources de statistiques, même si elles ne sont pas aussi prises en compte au niveau des médias et dans la plupart des cas, elles ne sont pas basées sur un échantillon avec l’extension NetMarketShare. La concurrence la plus distinguée de NetMarketShare a généralement été StatCounter, où, coïncidence ou non, en octobre 2020, ils ont donné à Chrome plus de 70% de part de marché pour la première fois.

Puisque nous le sommes, il est intéressant d’observer les différences entre certaines données et d’autres. Ainsi, la part de marché attribuée par StatCounter aux navigateurs Web et aux systèmes d’exploitation PC pour le mois d’octobre 2020 est la suivante:

Navigateurs Web:

Chrome: 70,33% Safari: 8,87% Firefox: 7,69% Edge: 5,83% Opera 2,43% Internet Explorer: 2,15%

Systèmes d’exploitation:

Windows: 76,32% macOS: 17,65% Inconnu: 2,92% Chrome OS: 1,58% Linux: 1,53%

C’est à cause d’une telle disparité des données que nous avertissons toujours que les statistiques que tous ces compteurs montrent ne doivent jamais être considérées comme absolues, mais plutôt comme un simple indicateur d’où partent les tirs. Pour cette raison, par exemple, nous prenons avec des pincettes les pourcentages qui disent que Linux a une part de marché dérisoire, ou que d’un mois à l’autre il a doublé; Pour cette raison, il faut le répéter et le noter, le propriétaire de Chrome dépasse les 70% de part de marché que nous ajoutons selon NetMarketShare.

Rien de ce que NetMarketShare a publié et que les médias s’efforcent de reproduire ne va en masse, et pourtant, jusqu’à présent, il a été la référence incontestable pour pratiquement toutes les nouvelles qui ont été données sur le sujet. Ce n’est que si certains géants de l’Internet tels que Google ou Facebook décidaient de proposer ces informations que quelque chose pourrait être clair, mais ils ne semblent pas être pour le travail.

Cela pourrait aussi fonctionner avec Wikipédia, qui propose en fait ses propres statistiques via la Wikimedia Foundation … mais elles sont un vrai désastre, en raison de la quantité de données qu’elles contiennent et de leur précarité. Jetez un œil pour ne pas vouloir y retourner. Et il n’y a pas grand chose à dire: au revoir à NetMarketShare.