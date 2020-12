Affiche Adventure Time_ avec les personnages de la série animée

Adventure Time a été l’une des séries animées les plus réussies de Cartoon Network. Les personnages qui donnent vie à chaque épisode sont sans aucun doute Finn l’humain et Jake le chien, à la fois avec des personnalités très drôles et frappantes, ainsi qu’avec des compétences différentes qu’ils utilisent pour résoudre leurs problèmes quotidiens.

Pour se souvenir des meilleurs moments de la série, un artiste d’ArtStation nommé Jorge Eulalio Hernandez a réalisé un art conceptuel incroyable des protagonistes. Dans l’image suivante, vous pouvez voir ce qui rend cette illustration si spéciale.

Finn et Jake dans Adventure Time – Fan Art x Jorge Eulalio Hernández

L’artiste se charge de donner sa touche artistique à ce Fan Art, depuis ajouté des détails plus importants au corps de chaque personnage et aussi à l’étape dans laquelle il se déroule. Cela le rend un peu plus réaliste que la série animée. D’un autre côté, vous pouvez voir des personnages Naruto avec le style artistique d’Adventure Time.

Savoir plus: Voici comment seraient les personnages One Piece dans l’univers d’Adventure Time