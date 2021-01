Saviez-vous qu’il y avait un économiseur d’écran comme Windows, mais sur votre mobile Motorola Android?

Écrit par Damián García chez Motorola

Sur un smartphone c’est sans aucun doute l’écran qui concentre pratiquement toute l’attention, il semble donc peut-être même logique la dure bataille que nous avons vécue entre les technologies LCD, IPS, P-OLED et OLED, entre autres, à l’abri et sous le regard d’experts en analyse tels que DisplayMate, qui ont ouvert la voie vers une scène avec OLED comme presque seul protagoniste.

Quoi qu’il en soit, tous ne sont pas des avantages avec les technologies OLED et AMOLED dans toutes ses variantes, et malgré ses noirs profonds et ses couleurs beaucoup plus colorées, la vérité est que ce type de panneau peut brûler avec facilité avant les images statiques telles que celles d’un bureau ou d’un papier peint spécifique.

Ainsi, Google lui-même et certains grands fabricants, comme dans ce cas Motorola, comme nos collègues de Movilzona nous l’ont appris il y a quelques jours, ont développé une sorte d’économiseur d’écran comme ceux que nous connaissions depuis Windows mais dans un style plus moderne, en charge de protégez nos smartphones avec des écrans OLED des brûlures redoutées.

Voici comment fonctionnent les économiseurs d’écran Motorola, et vous pouvez donc les activer sur votre mobile

Empêcher cela problème endémique des panneaux OLED c’est aussi simple que de changer les images et les couleurs affichées périodiquement, empêcher les images stationnaires sur le panneau éclairé pendant plus longtemps qu’il ne le devrait et qu’ils finiraient par “enregistrer” cette image sur le panneau.

Et comment est-ce corrigé? Eh bien c’est facile activation automatique d’un économiseur d’écran Dans les paramètres de votre mobile, vous empêcherez le smartphone de rester allumé plus longtemps que vous ne le souhaiteriez avec cette image fixe du fond d’écran, des icônes ou de l’horloge. Ceci est dû au fait ce sera l’application d’économiseur d’écran elle-même qui changera l’image affiché pour que le panneau ne soit jamais fixé.

Il n’y a pas de fioritures à faire, eh bien l’outil est natif et vous le trouverez dans les paramètres de l’écran, en regardant dans les paramètres eux-mêmes ou en suivant ce simple tutoriel:

Accédez aux paramètres système. Entrez les paramètres de l’écran. Vous verrez un menu “Avancé”. Enfin, dans les options “avancées”, vous trouverez l’économiseur d’écran et ses paramètres.

Il existe plusieurs fabricants qui offrent cette fonctionnalité, mais dans le cas présent, Motorola a trois types d’économiseurs d’écran prédéfinis. Le premier d’entre eux montrera une horloge qui se déplacera autour du panneau, le second un dégradé de couleurs ça va changer petit à petit et, enfin, on aura une option similaire à celle d’un cadre numérique qui va changer photos de nos galeries Google Photos.

Vous verrez également une option de Quand commencer qui nous permettra configurer le comportement de l’économiseur d’écran, s’activant lorsque nous connectons le mobile à une base de chargement, lorsque nous chargeons le téléphone à partir de n’importe quelle source d’alimentation ou ne l’activons tout simplement jamais.

Ce n’est pas l’astuce de l’année, comme vous le verrez, en termes de complexité, mais attention car Il peut vous sauver la vie ou au moins sauver votre écran d’un problème inhérent à la technologie OLED et que la plupart des constructeurs n’ont pas pu résoudre autrement … Et vous, l’avez-vous déjà activé?

