Essayez-vous de passer un appel vidéo et c’est impossible? L’application ne se connecte pas, la qualité est faible, vous ne pouvez pas établir de communication constante… Votre connexion peut avoir des problèmes ou que ce soit une question de serveur: nous allons vous montrer ce que vous pouvez faire pour résoudre tous les problèmes. Le plus loin possible.

Les appels vidéo seront les vedettes de ces soirées. Pour le bien (ils permettent aux familles de se connecter même si elles ne sont pas proches) et aussi pour le mal (une saturation du réseau est attendue en raison d’un excès de communications). Rencontrez-vous des problèmes avec les appels vidéo ou souhaitez-vous vous éviter des inconvénients futurs? Eh bien, nous avons rassemblé toutes les solutions que vous pouvez mettre en pratique. Ils ne garantissent pas que vous pourrez enfin communiquer, mais ils vous seront très utiles.

L’essentiel: assurez-vous d’avoir une bonne connexion

Les appels vidéo consomment beaucoup de bande passante, c’est un fait. Multiplions cette consommation par toutes les personnes qui veulent se voir et s’entendre au téléphone et nous aurons la principale raison pour laquelle les appels vidéo perdent de la qualité et ne peuvent même pas être passés: les réseaux sont saturés en raison de l’énorme quantité de données qui y circulent.

Avant d’exclure tout autre problème, la première chose à faire est de assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne correctement. Pour cela:

Accédez aux paramètres réseau de votre mobile et assurez-vous que vous êtes connecté au WiFi. Ouvrez votre navigateur et essayez de charger n’importe quelle page. Cela semble-t-il correct? Vous disposez donc d’une connexion Internet. Exécutez un test de vitesse sur votre téléphone (recherchez Google et choisissez celui suggéré par le moteur de recherche, par exemple). La vitesse de téléchargement et de téléchargement est-elle correcte? Avec 10 mégabits (upload / download), il suffit généralement d’établir un appel vidéo de qualité suffisante. Vous devriez également regarder la latence: la chose souhaitable est qu’il est en dessous de 100 ms.

Si le test de vitesse a fourni des valeurs acceptables et que vous ne parvenez toujours pas à passer des appels vidéo, vous pouvez toujours basculer entre les connexions Internet dont vous disposez.

Passer aux données mobiles

Si vous ne parvenez pas à établir un appel vidéo avec le WiFi, essayez de désactiver la connexion domestique pour utiliser les données mobiles. Comme c’est la logique, ne le faites que si vous avez suffisamment de données dans votre tarif: une heure d’appel vidéo peut dépasser le concert. Même ainsi, il est toujours conseillé de passer aux données mobiles au cas où il s’agirait de votre routeur.

Les réseaux seront sûrement saturés lors des plus gros pics de trafic (réveillon de Noël, Noël, nouvel an …), aussi bien ceux des opérateurs fibre que de l’infrastructure mobile. Pour sécuriser les appels vidéo, vous devrez peut-être basculer entre un type de connexion et un autre: Il est préférable d’avoir une alternative dans la mesure du possible.

Redémarrez votre routeur et votre mobile

Cela semble le plus typique, mais ça ne fait jamais de mal de l’essayer. En fait, une partie des problèmes qu’un service Internet pose peut être résolu en redémarrant simplement les ordinateurs (même sur les serveurs c’est fait, par exemple). Par conséquent, accédez à votre routeur et déconnectez le bouton d’alimentation, puis allumez-le. Faites de même avec le téléphone.

Une bonne stratégie consiste à ce que tous ceux qui participeront à l’appel vidéo vous redémarrez votre routeur, téléphones portables et autres équipements avec lesquels vous accédez à Internet afin d’entrer une communication aussi «fraîche» que possible.

Changer d’application d’appel vidéo

Votre connexion peut fonctionner correctement, vous avez une bande passante élevée et le téléchargement, le téléchargement et la latence de votre réseau ont des capacités plus que suffisantes pour établir un appel vidéo sans problèmes. Mais bien sûr, la plateforme elle-même peut accumuler des erreurs dues à la saturation, vous ne pouvez donc pas faire grand-chose si vous essayez tous de vous connecter via une application qui ne fonctionne pas.

Pour assurer l’appel vidéo, il est recommandé que vous ayez tous une liste d’applications installées afin de passer de l’une ou l’autre en fonction de leur saturation

Toutes les plateformes se préparent à ces dates. Cependant, et étant donné que la grande majorité des utilisateurs voudront voir nos amis et notre famille au même moment, les pannes de service seront fréquentes. Et il n’y a aucun moyen de résoudre ces plantages en dehors du changement d’application: installez les plus courants pour avoir toujours une alternative à portée de main et sans perdre trop de temps avec le changement de chambre.

Voici notre liste de recommandations pour les appels vidéo:

Zoom. C’est l’un des choix habituels, qui peut également saturer plus tôt en raison de la demande: il prend en charge des réunions jusqu’à 100 personnes sur le compte gratuit. Disponible pour Android et aussi pour iPhone.

Google Meet. La plateforme ne doit pas poser de problèmes, il est pratique de l’avoir à portée de main. Il est valable pour des réunions jusqu’à 100 personnes. Et convient pour Android et iPhone.

Jitsy Meet. Plateforme d’appel vidéo sans limite de participants (le serveur définit la limite). Bonne alternative à considérer si les autres plates-formes échouent. Vous pouvez le télécharger ici pour Android et à partir de ce lien pour iPhone.

Google Duo. L’application d’appel vidéo que Google pré-installe sur de nombreux appareils Android permet des communications suffisamment stables avec jusqu’à 32 personnes. Vous pouvez le télécharger pour Android et aussi pour iPhone.

Ménagère. Beaucoup moins fréquenté que les précédents, mais plus que valable pour rassembler jusqu’à huit participants. En outre, des jeux sont inclus, vous pouvez donc jouer à distance et discuter. Il est disponible pour Android et aussi pour iOS.

Outre les plates-formes d’appel vidéo purement dédiées, les applications de messagerie les plus populaires proposent également ce service. De huit participants aux salles Facebook de 50 personnes, une option présente dans Messenger et WhatsApp. De plus, si tous les participants à la réunion ont également un appareil Apple (iPhone, iPad ou Mac) vous pouvez choisir FaceTime: permet les appels vidéo jusqu’à 32 personnes.

WhatsApp Messenger

Messenger: messages et appels vidéo gratuits

Skype: messagerie instantanée et appels vidéo gratuits

LINE: Appel et SMS gratuits

Signal – Messagerie privée

Si rien ne fonctionne, soyez patient

Votre connexion fonctionne correctement, le téléchargement et la mise en ligne sont rapides, vous avez changé d’application sans en trouver une qui offre des appels vidéo stables avec une qualité suffisante … Eh bien, il n’y a pas grand-chose à faire, il ne reste plus qu’à avoir un peu de patience. S’il y a un pic de trafic, il vaut mieux convenir d’une heure de rendez-vous à un moment moins chargé.