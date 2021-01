Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Il y a quelques années, en 2017 Microsoft a annoncé que le développement d’Age of Empires IV avait déjà commencé et qu’il serait supporté par l’étude de Microsoft, Relic Entertainment. À propos de ce projet tant attendu, peu de choses ont été connues depuis, mais maintenant nous savons enfin que le jeu est déjà dans un phase entièrement jouable et fonctionnelle.

Cette information a été confirmée par Shannon Loftis, directrice générale, Xbox Game Studios, c’est une déclaration. Ici, ils ont également expliqué que le jeu a été principalement développé en mode télétravail, bien que cela n’entraîne pas de retards supplémentaires pour Relic.

«Nous faisons de grands progrès avec Age of Empires IV. Je ne veux pas vous envier, mais nous jouons littéralement au jeu tous les jours, à Washington et à Vancouver. Développer un RTS est amusant, il faut un certain temps pour construire les systèmes séparément – l’intelligence artificielle, économie, simulation, rendu, etc. – et un moment pour les assembler. Mais quand c’est fait, vous avez soudainement un jeu qui a besoin d’être peaufiné et équilibré, mais avec le cœur du jeu que vous savez que vous allez sortir. Et la meilleure partie est que ça ressemble à un Age of Empires », lit une partie de la déclaration.

Par conséquent, le jeu, qui tentera de rendre son ancienne gloire à l’une des franchises RTS les plus puissantes, serait déjà dans sa phase finale nous aurons probablement sa première en 2021. Bien qu’ils doivent d’abord terminer l’équilibrage, l’équilibrage et le débogage dans le jeu.

