Studios de jeux Xbox a donné un grand coup de pouce à la franchise de Age of Empires dans les années récentes. Avec plusieurs Édition définitive, ont réussi à redonner vie à une franchise qui nous accompagne depuis tant d’années (même si Age II n’est jamais mort). Maintenant, ils ont annoncé, plus de 21 ans après la sortie originale du jeu, un nouvelle extension pour Age of Empires II.

L’expansion s’appelle Seigneurs de l’ouest et apportera avec lui 2 nouvelles civilisations, les Bourguignons et les Siciliens. En outre, cette expansion, qui se concentrera sur l’Europe occidentale médiévale, apportera avec elle 3 nouvelles campagnes: Edward Longshanks, les Grands Ducs de l’Ouest et les Hautevilles.

Lords of The West sortira le 26 janvier 2021 et sera au prix de 10 $. Nous vous rappelons que Age of Empires et leur édition définitive respective sont également disponibles en Xbox Game Pass, donc si vous avez cet abonnement pour PC, vous pourrez profiter du DLC dès son lancement.

