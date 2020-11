Sept mois après le début de la pandémie, l’incertitude est encore sur toutes les lèvres, dans tous les esprits et dans les budgets de marketing.

Une épée à double tranchant pour les agences SEO et de marketing numérique.

D’un côté, il y a les entreprises qui sont prêtes à investir dans le marketing, mais qui cherchent des tactiques à court terme et des résultats rapides. D’autre part, il y a celles qui commencent à considérer que les stratégies de marketing numérique et de SEO sont plus importantes à investir qu’à être “agréables à avoir” dans leur stratégie.

Et les statistiques disent la même chose – bien que les budgets marketing soient en baisse, sur le marché américain, par exemple, les spécialistes du marketing s’attendent à une augmentation de 8,4% des dépenses en marketing numérique selon l’American Marketing Association.

Après tout, comme le montre cette étude de McKinsey, les services numériques continuent de croître à un rythme accéléré, bien qu’avec des différences pertinentes selon les secteurs – les achats étant élevés dans l’alimentation et l’habillement et la recherche d’informations dans les télécommunications, la banque, l’assurance, etc.

Dans ce scénario mixte, les agences SEO peuvent adapter leur positionnement, leur stratégie et leurs services. Dans ce scénario mixte, les agences de référencement peuvent adapter leur positionnement, leur stratégie et leurs services.

Du référencement et de la recherche payante à l’optimisation du taux de conversion et au conseil, voici différentes stratégies que vous pouvez explorer pour votre agence.

Adapter les stratégies de référencement au contexte actuel

Si le début de la pandémie a entraîné une réduction, voire une pause des campagnes, il s’agit maintenant d’adapter le travail de référencement à la situation globale.

L’étude de McKinsey souligne également que de nombreuses entreprises ont vu leur trafic organique quintupler pendant cette période, de sorte que le paysage est en constante évolution.

Une façon d’aborder cette “nouvelle normalité” est de réévaluer les clients qui reviennent à votre agence et d’adapter vos propositions de référencement pour les nouvelles acquisitions : Comment se présente l’entreprise du client en ce moment ?

Réfléchissez à l’impact sur les volumes de recherche et obtenez des données de Google Ads, ou même de Google Trends, pour identifier les principaux sujets dans le secteur d’activité de votre client. Vérifiez les données de recherche d’une année sur l’autre et essayez de discerner entre la saisonnalité et les effets de COVID-19 sur vos mots-clés ciblés.

Avec ces calibrages à portée de main, examinez le trafic organique hors marque, car c’est celui que vous influencez réellement par vos performances de référencement et estimez l’impact commercial potentiel (croissance possible des sessions et des conversions).

Une autre façon de procéder consiste à se concentrer sur les optimisations qui apportent des résultats efficaces comme Google My Business, le référencement local, la mise en page et les actions de création de liens.

Greg Walthour, PDG et fondateur de SocialSEO, a déclaré que c’est le moment de faire travailler la SEO plus dur au lieu de passer complètement de la SEO à autre chose. C’est aussi le moment d’inclure le référencement payant dans le mix, bien que la concurrence y soit plus forte en ce moment, a-t-il ajouté.

Il conseille en outre aux entreprises d’envisager une stratégie hybride du présent et du futur qui couvre à la fois les tactiques de marketing numérique à court et à long terme pour de meilleurs résultats, y compris les voies créatives comme les médias sociaux et le marketing d’influence.

Ioana Vacarasu, responsable du développement commercial chez Upswing, offre un point de vue complémentaire.

“Le marketing numérique est devenu une priorité pour une variété de clients, tandis que le référencement est plus qu’un simple élément agréable à explorer maintenant”, dit-elle.

L’agence utilise donc son outil propriétaire, COVID-19 Data Trends, pour communiquer de manière proactive des informations sur le marché à ses clients, y compris ceux qui sont en attente, et les aider à découvrir les intentions de leurs clients. Pour mieux répondre aux besoins des clients, l’agence propose également des partenariats stratégiques avec les agences PPC ou Digital PR, qui deviennent à leur tour de bonnes sources de référence.

Recadrer le rôle du SEO dans la stratégie de marketing

Le besoin d’une compréhension plus approfondie de l’activité du client est encore plus présent. Et indique de nouvelles pistes que les agences devraient tester et des services qu’elles pourraient diversifier.

“Les agences essaient de faire un réel effort pour montrer comment leurs services fonctionnent ensemble. Il y a cette tendance à essayer d’être plus intégré. Et, parfois, lorsque vous essayez de fournir une solution intégrée, vous découvrez qu’elles auraient besoin d’un système CRM ou d’un ORC auquel vous n’avez pas pensé jusqu’à présent”, a déclaré Arianne Donoghue, fondatrice de Tempest Marketing.

Pourtant, le défi consiste à être plus créatif avec moins.

EO, CRO et contenu

“Votre trafic SEO ne doit pas nécessairement augmenter”, a ajouté M. Walthour. “Mais vous pouvez optimiser la conversion – il prend en charge tous les canaux de génération de prospects, même ceux hors ligne”.

Vous pouvez donc réfléchir à la manière dont une approche d’optimisation hybride peut profiter à votre client. Même au niveau de la gestion des mots-clés, vous pouvez examiner les scénarios d’opportunité et de difficulté et évaluer leur pertinence en fonction des sessions générées et des taux de conversion. Cela vous aidera à établir les listes ciblées et à vous concentrer sur celles qui ont un taux de conversion plus élevé.