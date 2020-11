Là +, l’opérateur qui rassemble de plus en plus d’opérateurs locaux, continue d’ajuster ses tarifs de forfait mobile avec des améliorations qu’à cette occasion, ils mettent en place 80 Go le nouveau maximum de données que vous pouvez souscrire à l’opérateur.

En plus d’inclure récemment des extras tels que les chaînes de télévision premium et le service Ahí + Salud, Ahí + renforce ses tarifs avec une augmentation générale des gigaoctets et de nouvelles combinaisons pour parler et naviguer sur les téléphones mobiles.

Après le renouvellement, les tarifs avec data illimité deviennent constitués d’un bon de 9 Go pour 9,90 euros, 23 Go pour 14,90 euros, 30 Go pour 19,90 euros ou 50 Go pour 24,90 euros. En plus, tarifs famille avec données partagées sur jusqu’à trois lignes, incluez maintenant jusqu’à 80 Go pour 44,90 euros, 60 Go pour 34,90 euros, 40 Go pour 27,90 euros, 25 Go pour 22,90 euros ou 15 Go pour 17,90 euros.

Par ailleurs, de nouveaux tarifs ont également été créés, comme le bonus de 150 minutes et 100 Mo pour 4,90 euros, ou le bonus de 200 minutes et 5 Go pour 8,90 euros. Les tarifs internationaux ont réduit la redevance mensuelle de 1 euro.

Tous les nouveaux tarifs sont compatible à combiner avec un service Internet à domicile dans les villes où Ahí + propose son service via WiMax ou des réseaux de fibre déployés par l’opérateur lui-même dans les petites villes. Les prix du haut débit pour la maison varient en fonction du code postal dans lequel vous vous trouvez comme vous pouvez le vérifier ici.

