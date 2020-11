Presque personne ne rencontre le grand requin blanc (Carcharodon carcharias). Suppression, peut-être, des orques et des baleines. Cependant, des images jointes à une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Nature suggèrent que les calmars repoussent les cicatrices sur les requins blancs dans l’océan Pacifique Nord.

Ce n’est pas quelque chose de nouveau. En fait, les cicatrices de ces combattants ont été vues partout dans le monde. Mais les chercheurs se sont concentrés sur ceux laissés par les calmars dans 14 requins dans les eaux de l’île de Guadalupe (Mexique). L’équipe a utilisé des techniques non invasives, comme l’explique IFLScience, pour surveiller ces requins pendant plusieurs années.

La plupart des requins c’étaient de jeunes mâles et, pour les chercheurs, «peut-être plus facile à aborder». La surveillance a été effectuée en 2008, 2012, 2013, 2017 et 2019. Et ils ont vu que l’un des hommes avait de nouvelles cicatrices. Cela implique que le combat entre requin et calmar a très probablement eu lieu près de l’île de Guadalupe, où se trouve l’équipe d’enquête.

Régime du requin blanc

Le régime alimentaire du grand requin blanc est composé à 50% de céphalopodes. Cela comprend les calmars, mais aussi les poulpes, les seiches et les nautiles. Pour cette raison, les cicatrices sont très probablement produites lors des tentatives du requin de chasser le calmar.

«La consommation de céphalopodes pourrait être essentielle dans le régime alimentaire du grand requin blanc en permettant une digestion et une absorption rapides grâce à la grande quantité de protéines et la faible teneur en lipides présents dans ce groupe “, soulignent les auteurs de l’étude.” En plus de cela, il a été suggéré que certaines espèces de céphalopodes comme Dosidicus gigas contiennent des teneurs élevées en acides gras essentiels pour les processus de reproduction des requins tels que la maturation gonadique et le développement embryonnaire. Cela pourrait favoriser la spermatogenèse chez les mâles subadultes et la grossesse chez les femelles adultes. “

Bataille dans les profondeurs

Becerril-García et al.2020

Pas étonnant que les requins blancs plonger à de grandes profondeurs à la recherche de nourriture. En fait, cibler la zone crépusculaire, où la lumière du soleil ne peut pas atteindre, est un comportement courant chez les requins sous-adultes et adultes. De plus, ces zones, entre 200 et 1000 mètres sous la surface, c’est un endroit fréquenté par les calmars. Ainsi la bataille entre qui veut manger et qui ne veut pas être mangé est servie.

«Le fait que les calmars causent ces marques sur les requins suggère un rencontre extrêmement agressive entre prédateur et proie. Dans lesquels des cicatrices défensives font saillie sur la tête, les branchies et le corps du grand requin blanc, “notent-ils.” La puissance d’aspiration des bras et des tentacules du gros calmar est susceptible de déformer la structure des denticules cutanés du requin et, par conséquent par conséquent, les cicatrices. Et en certains cas génèrent des plaies ouvertes selon l’intensité de l’étreinte. “

Les requins blancs ne gagneront probablement pas toujours la bataille dans les profondeurs. Mais il est fascinant d’imaginer un requin et un calmar, dans une étreinte mortelle, se battre de manière si agressive que des cicatrices apparaissent sur les requins blancs.