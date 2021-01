Il mode sombre il est devenu l’une des fonctionnalités essentielles pour toutes sortes d’applications, de systèmes et d’appareils. Le fait de passer de nombreuses heures collées à notre ordinateur, mobile ou tablette, ainsi que la luminosité émise par chacun des écrans de nos appareils, met en danger notre santé oculaire. Par conséquent, nous allons montrer ci-dessous comment nous pouvons rendre le mode sombre de notre mobile Android s’active automatiquement à une heure et il est désactivé au moment où nous voulons.

Comme tout le monde le sait, le mode sombre change tout le système en tons noirs afin de réduire le contraste de l’écran avec l’environnement sombre. Le mode de visualisation normal émet une lumière bleue qui, lorsqu’elle y est exposée pendant une longue période, peut rendre notre vision beaucoup plus fatiguée en moins de temps. De plus, on peut voir comment les yeux se dessèchent, ont des difficultés à se concentrer ou même avertir de la possibilité d’endommager certaines cellules de la rétine.

Bien que la vérité soit que nous pourrions avoir le mode sombre activé en permanence, la vérité est qu’Android nous permet de programmer l’heure à laquelle nous voulons qu’il soit. activer et désactiver ce mode sur notre téléphone automatiquement. Nous n’aurons donc pas à être conscient de l’activer ou de le désactiver manuellement tous les jours.

Activer et désactiver automatiquement le mode sombre à une heure précise

Pour ce faire, la première chose à faire est d’ouvrir l’application Réglages de notre téléphone Android, quelque chose que nous pouvons faire directement à partir de l’icône de celui-ci ou en faisant glisser la fenêtre de notification vers le bas et en touchant l’icône d’engrenage.

Une fois sur place, nous recherchons et sélectionnons l’option Écran. Ensuite, nous touchons l’option de menu Mode sombre, qui est normalement désactivé et cela nous montrera un écran dans lequel nous aurons trois options, celle qui nous permet d’activer et de désactiver le mode, indiquer si nous voulons que le fond d’écran s’ajuste au mode sombre et celui qui nous intéresse dans ce moment, Programme.

On touche sur cette dernière option ou on fait glisser l’interrupteur en position On, on va voir comment deux nouvelles options apparaissent, Activer et désactiver. À côté de chacune de ces options apparaît une heure que nous pouvons personnaliser à notre goût ou à nos besoins. Autrement dit, nous pouvons indiquer à quelle heure nous voulons qu’il s’active automatiquement le mode sombre de notre téléphone et auquel il sera désactivé. De cette façon, nous n’aurons à nous soucier de rien d’autre et nous passerons automatiquement en mode sombre.