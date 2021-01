Vous n’avez pas besoin d’une carte SIM pour créer un nouveau compte dans WhatsApp, vous pouvez le faire via un numéro de téléphone virtuel.

Écrit par Beatriz Alcántara sur WhatsApp

L’enregistrement d’un nouveau compte dans WhatsApp se fait via un numéro de téléphone. Pour cette raison, vous pouvez penser que vous avez besoin d’une carte SIM pour créer un nouveau compte sur la plate-forme de messagerie, mais ce n’est pas exactement le cas. Comme vous le savez dans ce guide, il y a la possibilité de créer un numéro virtuel pour WhatsApp.

Si vous utilisez déjà WhatsApp sur votre téléphone, pas de problème, car vous pouvez avoir deux comptes WhatsApp sur le même mobile. Sans plus tarder, nous vous expliquerons étape par étape comment créer un numéro virtuel à utiliser sur WhatsApp.

Nous vous recommandons: WhatsApp vs Telegram en 2020: 7 différences clés entre les applications

Ainsi, vous pouvez créer un numéro virtuel pour WhatsApp

Avoir un numéro virtuel est une excellente option pour avoir un numéro de téléphone supplémentaire que vous utiliserez uniquement pour vous inscrire à des services numériques tels que WhatsApp. Il existe de nombreuses applications dans le Play Store et des pages Web dédiées à l’offre de numéros virtuels, bien que pour la réalisation de ce guide nous avons opté pour Hushed, que vous pouvez télécharger gratuitement depuis l’App Store de Google.

Avec cette application, vous pouvez obtenir un numéro virtuel et profiter des appels, des messages texte et de la messagerie multimédia comme s’il s’agissait d’un numéro de téléphone normal. De plus, vous pouvez choisir entre des numéros virtuels de plus de 60 pays, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Malheureusement, Hushed ne propose qu’un essai gratuit de 3 jours, puis vous devrez abonnez-vous à l’un de leurs forfaits pour conserver votre numéro virtuel.

Pour créer un numéro virtuel pour WhatsApp avec cette application, la première chose à faire est de le télécharger et inscrivez-vous à leur service. Ensuite, vous devrez accepter les autorisations pour lui donner accès au microphone, au contenu multimédia et aux fichiers et pour passer et gérer les appels. Une fois cette première phase terminée, vous devez suivre les étapes suivantes:

1er- Sur la page principale de Hushed, cliquez sur le bouton “Obtenir un nouveau numéro”.

2ème- Choisissez le pays vous souhaitez obtenir le numéro virtuel. Sous chacun d’eux, vous pouvez voir les services dont il dispose: voix, SMS et / ou MMS. Dans notre cas, nous avons choisi les États-Unis car ils ont les trois fonctions.

3e- Maintenant tu dois choisir quel genre de numéro virtuel que vous souhaitez utiliser: sans frais ou cellulaire. Encore une fois, nous avons opté pour celui qui propose les trois services, Cellular.

4e- Continuez à configurer votre nouveau numéro virtuel sélection de la région du pays, ce qui influencera le préfixe du numéro que vous obtiendrez finalement. Dans ce cas, nous avons choisi la Floride.

5e- Une fois la région sélectionnée, l’étape la plus importante vient: sélectionnez votre numéro virtuel parmi tous ceux qui apparaissent dans la liste.

6e- La dernière étape consiste à sélectionner le plan d’abonnement qui vous permettra de garder votre numéro virtuel fonctionnel par Hushed. Le coût n’est pas très élevé, car pour 3,99 $ par mois, vous pouvez obtenir le plan illimité. Sélectionnez le tarif qui vous intéresse le plus et vous aurez déjà obtenu votre numéro virtuel pour vous inscrire à WhatsApp.

Si vous parvenez à mener à bien la procédure ci-dessus, vous aurez effectué la partie la plus compliquée, en créant un numéro virtuel et en le maintenant en ligne. Il est maintenant temps d’aller sur WhatsApp, où vous devrez procéder à l’enregistrement avec ce numéro virtuel.

Après avoir entré le numéro pour vous inscrire, WhatsApp vous enverra un SMS avec le code de vérification, un message que vous pouvez trouver dans l’application Hushed. Si le SMS n’arrive pas, attendez recevoir un appel vocal -aussi via Hushed- dans lequel vous pouvez écouter ledit code pour confirmer votre nouveau compte WhatsApp.

À partir de ce moment, vous pouvez désormais utiliser la plateforme de messagerie avec votre numéro virtuel. N’oubliez pas que vous recevrez toujours des appels et des SMS dans Hushed, vous ne pouvez donc pas vous passer de l’application sur votre mobile.