Diverses plates-formes Internet, dont Twitter et Facebook, ont arrêté Donald Trump après les actes de violence à Capitol Hill. AirbnbBien que ce ne soit pas un réseau social pour diffuser des discours et des informations, il est également impliqué dans les événements malheureux. Et est-ce que beaucoup de Les partisans de Trump qui ont afflué à Washington ont obtenu leur logement sur Airbnb. Pour cette raison, l’entreprise a pris des mesures en la matière pour éviter une récidive.

Sur son site Web, Airbnb a indiqué qu’il travaillait pour que Les assaillants du Capitole ne rentrent pas dans leurs logements à Washington. Et il ne faut pas oublier que le 20 janvier prochain aura lieu l’investiture de Joe Biden, qui sera le vainqueur des dernières élections présidentielles. Malgré le fait que les opérations de sécurité se sont intensifiées dans la capitale américaine, il n’est pas exclu que de nouveaux groupes de sympathisants organisent des émeutes pour la semaine suivante.

“Avant l’inauguration, nous nous développons et améliorer nos systèmes de défense fiable et sécurisé “, a noté Airbnb. Les étapes à suivre incluent verrouiller les comptes des personnes identifiées comme des assaillants du Capitole. Comment ont-ils obtenu les noms? Comme ils l’expliquent, ils se sont appuyés sur des informations publiées par les médias et des sources policières. Plus tard, ils ont enquêté pour savoir si les accusés avaient des comptes sur leur plateforme afin de procéder à leur suspension.

De même, ils mènent une recherche pour identifier les hôtes potentiels qui ont une relation avec des groupes haineux. “Notre plateforme n’accepte pas la violation de certaines politiques communautaires qui interdisent la violence ou la participation à des activités criminelles. Nous annulerons ces réservations et les bloquerons d’Airbnb”, ont-ils indiqué. De plus, les personnes intéressées à réserver un logement à Washington doivent vérifier correctement leur identité. “Parfois, on leur demandera de fournir leur pièce d’identité gouvernementale pour montrer qu’ils sont qui ils prétendent être.”

L’onglet des mouvements de la Maison Blanche

Les mesures d’Airnbnb ont été annoncées après la déclaration de Donald Trump lui-même état d’urgence pour Washington DC. L’objectif est d’allouer plus de ressources pour assurer la sécurité lors de l’inauguration de Joe Biden. “Aujourd’hui, le président Donald Trump a déclaré qu’il y avait une urgence dans le district de Columbia et a ordonné une aide fédérale pour compléter les efforts de réponse en raison des conditions d’urgence résultant de la 59e investiture présidentielle du 11 janvier au 24 janvier 2021.” , a rapporté la Maison Blanche.

L’article d’Airbnb vise à empêcher les assaillants du Capitole de retourner dans leurs logements à Washington a été publié dans Explica.co.