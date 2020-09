Les offres AirPods Pro et MacBook Pro mettent en valeur la pause déjeuner 9to5Toys d’aujourd’hui aux côtés d’un remarquable ensemble de maison intelligente Wyze. Frappez le saut pour tout cela et plus encore.

AirPods Pro avec «Hey Siri», ANC, etc.

Woot propose les AirPods Pro d’Apple pour 215 $. À titre de comparaison, ces écouteurs sans fil se vendent généralement à 249 $. L’offre d’aujourd’hui coûte 15 $ de moins que la mention précédente.

Les AirPods Pro d’Apple sont livrés avec l’annulation active du bruit, la prise en charge Hey Siri et jusqu’à 24 heures d’autonomie sur une seule charge. Sans oublier qu’ils résistent à la transpiration et à l’eau, vous pouvez donc en profiter pendant vos entraînements et plus encore.

Économisez 200 $ sur le dernier MacBook Pro 13 pouces d’Apple

Amazon prend actuellement jusqu’à 200 $ de rabais différents modèles du dernier MacBook Pro 13 pouces d’Apple. Vous pouvez évaluer la configuration de 512 Go pour 1 600 $ ou la version 1 To à 1 799 $. Vous noterez que le prix de 512 Go est reflété lors du paiement et que les délais de livraison sont actuellement retardés. L’offre d’aujourd’hui correspond à notre mention précédente et est la meilleure offre actuellement disponible de 25%.

Le MacBook Pro 13 pouces d’Apple est doté de processeurs Intel de 10e génération, d’un écran True Tone Retina, d’une barre tactile et de graphiques Intel Iris. Vous obtiendrez jusqu’à 10 heures d’autonomie avec le populaire Magic Keyboard repensé. Il existe également quatre ports Thunderbolt 3 disponibles.

Démarrez votre maison intelligente avec le kit de démarrage de Wyze

Home Depot propose actuellement le pack Wyze Smart Home Starter pour 80 $. En général, l’offre d’aujourd’hui est valable pour une remise de 20%, à moins de 1 USD de notre mention précédente pour le plus bas de tous les temps et est la deuxième meilleure que nous ayons vue à ce jour.

Que vous cherchiez enfin à vous lancer dans le jeu de la maison intelligente pour la première fois ou que vous souhaitiez étendre une configuration existante, cet ensemble de Wyze mérite d’être pris en considération. Non seulement vous obtenez l’une de ses caméras 1080p populaires, mais également de nombreux autres accessoires. Cela comprend trois ampoules intelligentes, ainsi qu’une paire de prises intelligentes et deux capteurs de contact. Il y a également une carte microSD incluse pour stocker les enregistrements locaux, et un détecteur de mouvement Sense complète l’ensemble.

Meilleures offres de reprise

garde également un œil sur toutes les meilleures offres d'échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois.

