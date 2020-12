Selon The Elec, un média bien connu de la technologie coréenne, Apple a déjà confirmé l’existence de certains nouveaux écouteurs pour votre catalogue l’année prochaine 2021. Mais nous ne parlons pas d’un renouvellement en tant que tel, même s’il serait accompagné d’un, mais plutôt d’un nouveau modèle pour continuer à élargir son répertoire d’alternatives pour les utilisateurs.

Le journal parle des AirPods Pro Lite qui accompagnerait le prochain renouvellement des AirPods Pro, qui seraient le premier des écouteurs de la firme californienne. Le nom de famille Lite entraînerait une réduction de prix significative mais aussi la perte de l’une des grandes fonctionnalités des AirPods Pro.Si tout est confirmé, l’annulation active du bruit serait perdue.

AirPods Pro Lite pour le premier semestre 2021

Comme nous l’avons dit, les AirPods Pro auraient leur premier renouvellement l’année prochaine, même s’ils sont sur le marché depuis peu de temps. On parle d’écouteurs lancés fin octobre dernier, respectant le facteur de forme des AirPods précédents mais introduisant une annulation active du bruit grâce, entre autres, au fait qu’ils sont désormais insérés dans l’oreille contrairement aux précédents, qui Ils sont placés sur l’oreille.

Cependant, ces AirPods Pro n’arriveraient pas seuls mais accompagnés des nouveaux AirPods Pro Lite, avec le même facteur de forme mais sans annulation active du bruit et, par conséquent, en abaissant son prix. Certains analystes, et The Elec lui-même, disent que coûterait environ 20% de moins que les AirPods Pro actuels, alors peut-être parlerait-on d’AirPods Pro Lite évoluant dans une fourchette de prix comprise entre 200 et 220 euros, environ, bien que le prix ne soit pas confirmé.

Pour l’instant, Apple serait en train de concevoir et de développer l’intérieur des écouteurs, y compris la puce H1 déjà connue qui serait responsable de la gestion complète des écouteurs et des microphones de ces AirPods Pro Lite. Le lancement serait prévu pour le premier semestre 2021, il est donc possible qu’une nouvelle fenêtre de présentation soit créée, séparant les AirPods Pro Lite et les AirPods Pro, ou que les AirPods Pro soient renouvelés avant l’année civile.

Via | L’Elec

Partagez des AirPods Pro Lite moins chers et sans annulation du bruit pour 2021, selon les fuites