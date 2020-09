Il a passé un peu plus d’un mois au Mexique. Dans d’autres parties un peu plus, dans d’autres moins … dans d’autres, elles sont encore fermées. L’ouverture différenciée entre les régions, les pays et les États a contraint l’industrie cinématographique à continuer d’ajuster et de réajuster son calendrier de sortie et ses modèles de distribution, sans parler du modèle commercial et de nombreux autres problèmes connexes. Dans le mix, il y a aussi que les théâtres peuvent être prêts pour le retour, mais cela n’implique pas que le public l’est.

« Tenet » promettait d’être le film qui servirait d’aimant pour que les grandes masses reviennent en salles. La production de 200 millions de dollars a déjà dépassé 150 millions de dollars en quelques semaines. Ce n’est pas un mauvais chiffre compte tenu du contexte, mais ce n’est pas non plus celui attendu. Par exemple, aux États-Unis, le plus grand marché, il y en a un peu plus de 20 sur cette période, ce qui justifie l’alarme. « Tenet » aurait dû augmenter ce chiffre, très probablement, en une semaine juste là. Cela ne s’est pas produit, les gens ne vont pas au cinéma.

L’autre «grande» première, «The New Mutants», porte près de 22 millions de dollars, bien que son risque soit moindre, avec un budget d’environ 70 millions de dollars. «Mulán» vient d’entrer dans le jeu, qui porte également 200 millions sur ses épaules. Disney n’a pas encore indiqué comment les abonnés Disney + ont répondu et combien Disney + a été acquis. Au-delà de cela, cette triade montre déjà les raisons pour lesquelles l’industrie doit procéder à de nouveaux ajustements.

Avoir « Tenet », « The New Mutants » et « Mulán » sur l’affiche, avec une fenêtre de sortie de moins d’un mois, est une sorte de cannibalisme. C’était avant la quarantaine, c’est plus encore maintenant. La pensée positive des études était que les gens iraient parce que le titre les intéresse, à cause de l’attente créée et, surtout, à cause du désir de partir, parce qu’il y a un prétexte pour le faire.

Cela n’a pas suffi, moins quand les plateformes n’ont pas cessé de présenter des actualités, certaines meilleures que d’autres. Il y a aussi le fait qu’il y a d’autres premières. Le résultat a été un box-office qui en général a augmenté, mais à un rythme plus lent que prévu étant donné que l’incertitude persiste quant à savoir s’il y aura des épidémies, certains retournent en quarantaine, sans oublier que des doutes subsistent sur la sécurité du cinéma, avec tout et des mesures d’assainissement.

Vendredi dernier, Warner Bros. a annoncé une nouvelle date de sortie pour « Wonder Woman 1984 », du 8 octobre au 25 décembre. Des mesures similaires sont attendues pour «Black Widow» et «Dunas». Par exemple, ce dernier vient de sortir sa première bande-annonce, mais n’a pas indiqué la date à laquelle il peut être vu. La mesure vise, d’une part, à donner plus d’espace sur le panneau d’affichage aux titres qui y sont déjà, au profit de tous dans leur ensemble et, en particulier, de ceux qui ont des budgets plus élevés, pour leur donner plus de possibilités de récupérer leur investissement.

La logique semble également suggérer que le public est généralement plus intéressé par la nouveauté, et donc si « Wonder Woman 1984 » est déjà dans les salles de cinéma, il est susceptible d’aller le voir plutôt que de voir « Tenet » et peut-être impliquer qu’ils ne regardent plus. cette seconde ou regardez-le jusqu’à ce qu’il soit en vidéo. D’autre part, le nouveau changement leur donnera également un meilleur contexte de première, avec un public qui devrait être plus disposé à y assister (si les conditions le permettent et / ou suggèrent).

Ces ajustements et réajustements en apporteront d’autres. Si Disney déplace «Black Widow», il est inévitable que la même chose se produise avec tous les films annoncés de l’univers cinématographique Marvel et, par conséquent, le reste des studios fera de même, afin de ne pas rivaliser avec eux le même week-end, à Qu’ils ne sont pas très proches à la date de sortie et cela limite leurs possibilités. De plus, il y a les réactions qui s’imposent en fonction de la façon dont la quarantaine continue d’évoluer, de la réaction des participants. C’est un scénario où, comme on dirait, les règles changent.