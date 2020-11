Malheureusement, le monde des joueurs de notre pays s’habille à nouveau de deuil en 2020. Ce n’était pas suffisant pour eux avec la perte de l’énorme Gus Rodriguez en avril de cette année, nous devons maintenant dire au revoir à Oscar Yasser Noriega – Mieux connu de tous comme Akira-, pièce fondamentale pour les jeux vidéo dans notre pays et fondateur du magazine Atomix, dont ils rapportent la mort ce 2 novembre.

Grâce à son compte Twitter, l’expert en technologie Javier Matuk a évoqué la mort de Noriega en mentionnant que je le considère toujours comme un partenaire du milieu depuis de nombreuses années. L’épouse d’Oscar, Aiko Hosoya, a confirmé qu’elle était décédée d’un coronavirus: «Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour sauver sa vie. Oscar est mon meilleur ami et tout pour moi. Oscar a eu une vie pleine de bons amis et beaucoup de bonheur. Nous les remercions tous pour leur affection ».

Qui était Akira?

Pour ceux qui n’ont aucune idée et comme nous l’avons mentionné précédemment, Akira était très important pour la culture des joueurs du Mexique. Il est né à Guadalajara en 1979 et quand il était à l’université pour faire une spécialité en informatique, À 17 ans, il fonde Atomix, l’un des magazines pionniers sur le sujet dans notre pays et qu’en 1998, il est devenu le site Web d’information sur les jeux vidéo et la plus grande communauté en ligne d’Amérique latine.

Pour 2010, a vendu Atomix à une entreprise qui maintient toujours la page à jour. Mais après ça a co-fondé une deuxième société appelée SCLBits, une agence de marketing numérique avec laquelle il a collaboré pour des marques telles que Nike et Telmex, les aidant à concevoir des stratégies en ligne pour être présente sur les médias sociaux et les tendances mobiles. Même si cela n’a pas duré longtemps puisqu’il a vendu sa part de l’entreprise en 2014.

Comme si cela ne suffisait pas Akira a également participé à d’autres projets liés à la technologie.. En 2013, il a cofondé Pocket Supernova Inc., société dédiée au développement de logiciels pour téléphones mobiles, son produit le plus abouti s’appelait PocketVideo, une application mobile de montage vidéo comprenant un ensemble d’outils destinés aux jeunes créateurs YouTube du monde entier et qui était en tête des applications de l’App Store pendant trois années consécutives.

Mais peut-être que beaucoup ici se souviennent de lui pour certains programmes auxquels il a participé, Eh bien, il avait son propre espace sur Radioactive 98.5FM et a également contribué à d’autres médias tels que MVS Radio 102.5FM, CNN México, Newsweek, Game Industry Biz et l’animateur et producteur d’Atomix TV sur Channel 11.