Apple Arcade reçoit l’une des principales nouveautés de son catalogue le plus récent, un jeu imaginatif avec des graphismes de haute qualité et plein de charisme: Alba. Par les créateurs de Monument Valley, le nouveau titre change complètement de style en adoptant un gameplay beaucoup plus libre et plus écologiquement chargé.

Les propriétaires d’un iPhone, iPad ou Mac ont à leur disposition un nouveau jeu Apple Arcade: Alba. Il catalogue de divertissement par abonnement Augmentez le nombre d ‘«aventures jouables» avec un jeu aux graphismes très soignés qui utilise la tendresse et l’écologie enfantines comme principaux moteurs: Alba est une expérience aussi amusante qu’enrichissante. Vous pouvez voir que derrière le projet se cache la main des créateurs de Monumentally Valley.

Histoire bien conçue et graphismes chargés de charisme

A Alba, nous rencontrerons la fille qui donne son nom au jeu et aussi sa passion pour les oiseaux. A force de contrôler ses pas à la recherche de nouveaux spécimens, Nous rencontrerons différents oiseaux ainsi que des scénarios qui recréent différents endroits. C’est précisément l’une des forces d’Alba: offrir une pure expérience de divertissement tout en laissant un résidu plus que perceptible sur la protection de la nature.

Tel qu’utilisé par le studio Ustwo, Alba conserve des graphismes 3D avec une coupe polygonale caractéristique et des couleurs plates. La richesse des scénarios est très large malgré le fait qu’ils semblent au premier abord simples; tandis que les animations 3D se déroulent de manière transparente, même sur plus de contenu iPhone.

L’action se déroule avec l’écran divisé verticalement en deux parties d’action: la partie inférieure contrôle le mouvement d’Alba; le supérieur la direction de la caméra. Grâce à ces commandes simples, le protagoniste se déplace facilement partout tout en identifiant les oiseaux, en résolvant des énigmes, en aidant d’autres personnages et en progressant petit à petit dans une histoire qui, sans être excessivement long, il maintient une histoire intense, également chargée d’émotion enfantine.

Alba est disponible sur Apple Arcade depuis le 11 décembre dernier. Dans le cas où vous êtes abonné à la plateforme de jeu, nous vous recommandons vivement de télécharger le titre: offre une expérience de la plus haute qualité. Il est également disponible sur Steam.

