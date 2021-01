Alcatel a annoncé trois nouveaux terminaux lors du CES 2021, répétant plus ou moins le mouvement de l’année dernière. Ils sont trois terminaux bon marché, des 109 euros que coûte le moins cher à 149 euros pour le plus complet.

Ainsi arrivent les nouveaux Alcatel 1S, Alcatel 1L et Alcatel 3L, qui cette fois n’incluent pas l’année dans leur nom, pour plus de confusion. Ils font partie de la gamme d’entrée, en comptant le plus complet d’entre eux, l’Alcatel 3L, avec un Caméra triple 48 MP.

Fiche technique Alcatel 1S, Alcatel 1L et Alcatel 3L

Alcatel 3L

Alcatel 1S

Alcatel 1L

écran

Écran LCD de 6,52 pouces

HD +

Écran LCD de 6,52 pouces

HD +

Écran ACL de 6,1 po

HD +

Dimensions et poids

–

–

–

Processeur

Huit cœurs à 1,8 GHz

Huit cœurs à 1,8 GHz

Quad core

RAM

4 Go

3 Go

2 Go

Espace de rangement

64 Go

Micro SD

32 Go

Micro SD

32 Go

Micro SD

Caméra frontale

8 MP

5 MP

5 MP

Caméra arrière

48 MP

Macro 2 MP

Bokeh de 2 MP

13 MP

Macro 2 MP

Bokeh de 2 MP

13 MP

Bokeh de 2 MP

Tambours

4 000 mAh

4 000 mAh

3000 mAh

Système opératif

Android 11

Android 11

Android 11 (édition Go)

Connectivité

LTE

Wifi

Bluetooth

Micro USB

LTE

Wifi

Bluetooth

Micro USB

LTE

Wifi

Bluetooth

Micro USB

Autres

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Bouton pour l’Assistant Google

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Bouton pour l’Assistant Google

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Bouton pour l’Assistant Google

Prix

149 euros

109 euros

111 euros pour changer

Alcatel 3L

L’Alcatel 3L est le modèle le plus complet que la société ait présenté, bien qu’il se trouve toujours dans la gamme d’entrée. Avec un processeur MediaTek 1,8 GHz non spécifié, le terminal a une version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible au moyen d’une MicroSD.

L’écran Alcatel 3L a Résolution HD + et diagonale de 6,52 pouces, comprenant dans sa partie supérieure une encoche en forme de goutte où se trouve la caméra frontale, avec 8 mégapixels de résolution.

Derrière, nous avons un triple caméra avec capteur principal de 48 mégapixels, un capteur macro 2 MP et un troisième capteur 2 MP pour le mode portrait. La batterie est de 4000 mAh, sans mention de charge rapide. Le terminal dispose d’un bouton physique pour l’Assistant Google et comprend le lecteur d’empreintes digitales derrière.

Alcatel 1S

D’un autre côté, nous avons l’Alcatel 1S, qui est très similaire à l’Alcatel 3L que nous avons vu auparavant, bien qu’un peu moins cher. Il monte le même processeur MediaTek à huit cœurs à 1,8 Ghz, mais avec une version avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, extensible via microSD.

L’écran conserve les mêmes caractéristiques que son frère, c’est-à-dire une diagonale de 6,52 pouces et résolution HD +, également surmonté d’une encoche en forme de goutte. La différence est que la caméra frontale fait 5 mégapixels dans ce cas.

Une différence fondamentale entre l’Alcatel 1S et l’Alcatel 3L réside dans l’appareil photo. C’est aussi une triple combinaison avec 2 capteurs MP pour le mode portrait et la photographie macro, mais avec un Capteur principal de 13 mégapixels.

A la batterie, nous avons encore une capacité de 4000 mAh et aucune mention de support de charge rapide. Le lecteur d’empreintes digitales est également inclus à l’arrière et un bouton physique pour appeler l’Assistant Google.

Alcatel 1L

Enfin, nous avons le plus modeste des trois: l’Alcatel 1L. Ce modèle réduit légèrement la diagonale de l’écran, étant 6,1 pouces bien qu’avec la même résolution HD +. Également avec encoche, qui intègre la caméra frontale de 5 mégapixels.

Dans ce cas, il s’agit d’un terminal avec Édition Android 11 Go, qui intègre un processeur quad-core non spécifié et une version avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, extensible via une MicroSD.

Dans le domaine photographique, l’Alcatel 1L intègre un double caméra avec un capteur principal de 13 mégapixels et un capteur bokeh de 2 mégapixels. La batterie est un peu plus petite que ses frères et sœurs, avec une capacité de 3000 mAh. Le terminal dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales, à l’arrière, et d’un bouton physique pour appeler l’assistant.

Versions et prix des Alcatel 1S, Alcatel 1L et Alcatel 3L

Les Alcatel 1S, Alcatel 1L et Alcatel 3L seront mis en vente entre février et mars, sur «certains marchés du monde entier». Tous les trois sont disponibles en bleu et noir (gris, dans le cas de l’Alcatel 1L), avec ce prix officiel:

Alcatel 3L 4 + 64 Go, 149 euros.

Alcatel 1S 3 + 32 Go, 109 euros.

Alcatel 1L 2 + 32 Go, 135 dollars, 111 euros à changer.

