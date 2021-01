Alcatel renouvelle son catalogue mobile avec les Alcatel 3L, 1S et 1L 2021

Alcatel présente au CES 2021 trois nouveaux terminaux: Alcatel 3L, 1S et 1L 2021.

Écrit par David Freire sur mobile

L’activité est constante au CES 2021 avec de nombreux fabricants présentant leurs nouveautés pour cette année 2021 à la fois sur les smartphones et autres appareils connectés tels que les Smart TV.

Précisément dans le cadre du CES 2021, le constructeur chinois TCL a présenté trois nouveaux terminaux au sein de la marque Alcatel, puisqu’en 2007 ils ont signé un contrat avec ladite marque pour pouvoir l’utiliser jusqu’en 2024: Alcatel 3L 2021, Alcatel 1S 2021 et Alcatel 1L 2021.

Alcatel présente trois nouveaux smartphones: Alcatel 3L 2021, Alcatel 1S 2021 et Alcatel 1L

Dans la continuité de l’actualité du CES 2021, après avoir évoqué l’arrivée native de Stadia sur les téléviseurs LG, c’est maintenant au tour du constructeur Alcatel, qui a élargi sa gamme de smartphones avec trois nouveaux terminaux milieu de gamme.

Les trois modèles présentés au CES 20212 sont les Alcatel 3L 2021, Alcatel 1S 2021 et Alcatel 1L.

Alcatel 1L

Le premier des trois modèles présentés au CES 2021 est le Alcatel 1L ce qui a un grand écran de 6,12 pouces avec une résolution HD +, un rapport hauteur / largeur 19: 9 et une petite encoche en haut.

Au niveau de la mémoire, ce terminal aura une mémoire RAM de 2 Go et un stockage interne de 32 Go extensible avec des cartes microSD jusqu’à 128 Go.

Sur le plan photographique, cet Alcatel 1L 2021 a deux caméras arrière composées d’un capteur principal de 13 mégapixels et d’un capteur macro secondaire de 2 mégapixels et une caméra frontale composée d’un seul capteur de 5 mégapixels pour prendre des selfies.

Comme pour le reste des services, ce terminal a une batterie de 3000 mAh et en tant que système d’exploitation, il dispose d’Android 11 Go Edition, le meilleur logiciel pour un terminal avec de telles fonctionnalités contenues.

Cet Alcatel 1L peut être acheter à partir de mars en deux couleurs: Power Grey et Twilight Blue au prix de 111 euros.

Alcatel 1S (2021)

Le deuxième des terminaux qui ont été présentés au CES 2021 est le Alcatel 1S (2021), successeur de l’Alcatel 1S (2020).

Ce terminal a un écran Vast Display de 6,52 pouces avec une résolution HD + qui occupe 88,5% de la façade, un rapport hauteur / largeur 20: 9 et une petite encoche en haut.

Comme son prédécesseur, cet Alcatel 1S (2021) a une triple caméra arrière composée d’un capteur principal AI de 13 mégapixels, d’un deuxième capteur de profondeur de 2 mégapixels et d’un troisième capteur macro de 2 mégapixels.

Quant au reste des fonctionnalités, cet Alcatel 1S (2021) dispose d’un processeur à huit cœurs dont le modèle n’a pas encore été révélé et une batterie de 4000 mAh.

Cet Alcatel 1S (2021) peut être acheter à partir de février en deux couleurs: Elegant Black et Twilight Blue au prix de 109 euros.

Alcatel 3L (2021)

Le modèle le plus complet des trois que le constructeur chinois a présenté est le Alcatel 3L (2021), le renouvellement de l’Alcatel 3L (2020).

Ce terminal a un écran Vast Display de 6,52 pouces avec une résolution HD +, un rapport hauteur / largeur de 20: 9, son verre est incurvé de 2,5D et l’écran occupe 88,5% de l’avant de l’appareil identique au modèle précédent.

Le moteur de ce terminal est un processeur 8 cœurs dont le modèle n’a pas encore été révélé qui sera accompagné d’un seulement 4 Go de RAMet il dispose également d’un bouton spécifique pour Google Assistant.

L’un des points forts de cet Alcatel 3L (2021) est la section photographique car il a un module avec 3 caméras arrière composé d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un capteur macro secondaire de 2 mégapixels et d’un troisième capteur de profondeur de 2 mégapixels pour pouvoir réaliser l’effet bokeh classique ou effet de flou.

De son côté, la caméra frontale a un seul capteur de 8 mégapixels qui a le mode HDR et intègre également la fonction de reconnaissance faciale.

Cet Alcatel 3S 2021 peut être acheter à partir de mars en deux couleurs: Jewerly Black et Jewerly Blue au prix de 149 euros.

Alcatel 1T 7 Wifi

En plus de ces trois terminaux, Alcatel a également présenté une tablette, l’Alcatel 1T 7 Wifi.

Cette tablette dispose d’un écran de 7 pouces, d’une connectivité Wi-Fi, de deux versions de mémoire interne de 16 et 32 ​​Go et en tant que logiciel, elle est équipée d’Android 10 Go Edition.

Cet Alcatel 1T 7 Wifi peut être acheté à partir de ce mois de janvier en deux couleurs: Vert Menthe et Noir Obsidienne au prix de 59 euros pour la version avec 16 Go de stockage et 69 euros pour la version avec 32 Go de stockage. espace de rangement.