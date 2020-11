Alcatel présente une tablette bon marché spécifiquement destinée aux enfants: l’Alcatel Tkee Mini propose un écran pas trop grand, design attrayant et dispose d’une housse de protection permettant aux parents d’offrir à leurs enfants un appareil spécifiquement adapté à leurs usages.

Les comprimés pour enfants sont un segment de produits très attractif car de nombreux parents initier leurs enfants à la technologie en profitant des fonctionnalités d’une tablette. Et rien de tel que d’avoir un modèle créé spécifiquement pour cet usage: l’Alcatel Tkee Mini dispose d’un logiciel adapté aux besoins des enfants, propose des contrôles parentaux et intègre même une housse pouvant supporter le trot des plus petits. Et il est également abordable, tout comme ses fonctionnalités matérielles.

Fiche technique Alcatel Tkee Mini

Alcatel Tkee Mini

écran

LCD IPS 7 pouces

1 024 x 600 pixels

Processeur

MediaTek MT8167D

Mémoire RAM

1,5 Go

Espace de rangement

16 Go (11,4 Go pour l’utilisateur)

Micro SD jusqu’à 128 Go

Caméra frontale

2 mégapixels, f / 2,4

Caméras arrière

2 mégapixels, f / 2,4

Batterie

2 580 mAh

Charge 5 W

Système opératif

Android 9

Kurio (cape personnalisée adaptée aux enfants)

Connectivité

WiFi 2,4 GHz

Bluetooth 4.2

Micro USB

Dimensions et poids

176 x 126,1 x 11,9 mm

440 grammes

Autres

Étui de protection

Prix

99,99 euros

Créé spécialement pour les enfants

Tant par le design extérieur que par le matériel et le logiciel Alcatel montre déjà très clairement que le modèle en question est loin d’être une utilisation intensive. En ce sens, l’Alcatel Tkee Mini est une tablette conçu pour profiter d’expériences éducatives et d’offrir un support multimédia adapté à tout jogging.

L’Alcatel Tkee Mini offre une performance très juste supportée par le processeur quad-core MediaTek MT8167D. 1,5 Go de RAM, 16 Go de stockage avec la possibilité d’étendre l’espace à l’aide de cartes SD, un écran de 7 pouces avec une résolution assez juste et une connectivité WiFi qui ne prend en charge que les réseaux 2,4 GHz.

La tablette ne se dispense pas de webcams (2 mégapixels chacune), elle est prise en charge par Android 9 et propose sa propre couche Kurio personnalisée permettant aux enfants d’utiliser des applications, des jeux et d’accéder aux lecteurs multimédias confortablement et en toute sécurité. L’Alcatel Tkee Mini offre des contrôles parentaux supplémentaires afin que les parents déterminent ce que leurs enfants voient sur l’appareil.

Alcatel Tkee Mini prix et disponibilité

Cette tablette pour enfants est déjà disponible en Espagne: elle peut être achetée dans les magasins habituels pour un coût de 99,99 euros.

Partagez Alcatel Tkee Mini, une tablette bon marché conçue spécialement pour les enfants