Ces Noëls promettent d’être très différents de tous ceux que nous avons connus. COVID19 va changer nos habitudes, rendant les appels et les appels vidéo plus importants que jamais. Une raison qui a motivé Amazon à ajouter une Alexa nouvelle fonctionnalité pour passer des appels de groupe et des appels vidéo.

Alexa est l’un des assistants virtuels les plus utilisés et l’une des possibilités qu’elle offre est d’effectuer appels aux contacts de notre répertoire juste en dictant l’ordre de la voix en temps opportun. Désormais, avec cette nouvelle fonction, nous pouvons créer un groupe et lancer un appel ou un appel vidéo à tous les membres.

Alexa, appelle le groupe Xataka

Les appels de groupe ne sont pas quelque chose de nouveau, comme ils ont été présentés par Amazon en septembre, mais c’est maintenant, aux portes de 2021, que cette option arrivera à assistant virtuel d’Amazonie.

Une fois qu’un groupe a été créé, une famille par exemple, dites simplement “Alexa, appelle la famille”. Nous pouvons créer tous les groupes que nous voulons avec les membres de notre agenda et l’utiliser pour appeler un haut-parleur ou un haut-parleur avec un écran. Gardant à l’esprit qu’une caméra sera nécessaire pour passer des appels vidéo, ce qui élimine dans un premier temps les haut-parleurs Echo de cette possibilité. Il est également curieux que les appels de groupe depuis le mobile ne soient pas autorisés.

Comment créer un groupe dans l’application Alexa

Pour créer un groupe familial avec AlexaOui, vous pouvez utiliser l’application sur votre mobile et vous n’aurez besoin que de contacts disposant d’un compte Amazon.

Vous devez cliquer sur l’icône “La communication” dans la zone inférieure de l’écran puis, dans le coin supérieur droit, cliquez sur l’icône qui permet d’accéder à notre profil. On verra à ce même endroit, un menu de trois points sur lequel cliquer et sur l’écran suivant on cliquera sur “Ajouter un groupe”.

Dans la nouvelle fenêtre, nous aurons la possibilité d’activer le “Appels de groupe” et une fois actif il suffit de donner un nom au groupe créé et de cliquer sur “Créer un groupe” en bas de l’écran.

À tout moment, nous pouvons ajouter ou supprimer des membres du groupe que nous avons créé dans le même menu et nous pouvons également donner la commande “Alexa, appelez le groupe XXXX” pour pouvoir contacter nos proches à distance.

