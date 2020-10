Préparez la carte bancaire car nous savons que vous ne pourrez pas échapper à ces offres formidables que nous vous proposons.

Les bonnes affaires d’AliExpress sur toutes sortes de produits ne cesseront jamais de nous étonner. Si vous pensez à renouveler certains appareils électroniques, gadgets ou ustensiles ménagers, ou si vous ne l’aviez pas en tête mais que vous pensez que c’est le bon moment, nous avons préparé pour vous ceci grand choix de produits de toutes sortes (téléviseurs, tablettes, mobiles, casseroles, matelas, tablettes pour lave-vaisselle …) à un prix réduit que vous allez adorer.

Il n’y aura pas de coin de la maison qui n’ait pas de nouveau locataire.

Télévision UHD de 43 pouces Metz

Commençons par le salon ou n’importe quel coin où vous souhaitez placer cet impressionnant Téléviseur UHD 43 pouces de la marque Metz. Il se distingue par son écran UHD presque sans cadre avec de multiples réglages de couleur et de contraste pour des images plus réalistes.

Il est équipé de Android TV 9.0, il est donc compatible avec les principales applications telles que Netflix, Amazon Prime ou YouTube.

Une autre caractéristique exceptionnelle est que vous pouvez utiliser l’assistant vocal de Google pour le gérer. Vous l’avez disponible cette Smart TV sur AliExpress avec une réduction de 14% pour seulement 336,38 euros et avec une expédition rapide depuis l’Espagne.

Téléviseur TD Systems de 40 pouces avec Smart TV

Une autre option de taille similaire mais à un prix un peu plus abordable est ce téléviseur intelligent de 40 pouces de TD Systems. La télévision de la marque espagnole a un Panneau LED Full HD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Intègre les connexions wifi et bluetooth, deux sorties USB, 3 HDMI et il est compatible avec les principales applications de streaming.

Il bénéficie également d’une garantie de 3 ans, d’une livraison rapide et gratuite depuis l’Espagne et d’un prix de seulement 239 euros.

Téléviseur TD Systems de 58 pouces

Si ce que nous recherchons est encore un téléviseur plus grand, ce téléviseur intelligent de TD Systems peut être la solution. Son immense écran LED 58 pouces Ultra HD avec 4k ravira n’importe quel spectateur.

Il dispose de connexions wifi et bluetooth, fonctionne avec Android TV 9.0 et intègre 3 emplacements pour la connexion HDMI.

Les systèmes TD de 58 pouces peuvent être achetés sur AliExpress pour un prix de 399 euros et a aussi livraison rapide gratuite depuis l’Espagne.

Ordinateur portable ASUS ZenBook 14 AM079T

Mis à part les téléviseurs, nous avons trouvé cet ordinateur portable ASUS ZenBook 14 AM079T à un prix avantageux. Il est livré avec un processeur 4 cœurs AMD Ryzen 7 3700U, 16 Go de RAM et 512 SSD. Votre écran La LED est de 14 pouces, avec des bords étroits, anti-éblouissement et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Il est livré gratuitement et rapidement depuis l’Espagne via AliExpress Plaza pour un prix de 882,29 euros

Smartphone Samsung A51s

Budget limité pour votre nouveau smartphone? Ne vous inquiétez pas, ce Samsung A51s est bien en dessous de 200 euros et a tout.

Pour commencer, un design élégant et sobre à l’arrière et un Écran plat de 6,5 pouces avec résolution HD + de 1600 × 720 pixels. Il existe deux versions, une avec 3 Go de RAM et 32 ​​de ROM, et une plus complète avec 4 Go + 64 Go.

Équipez le Processeur à huit cœurs Exynos 850 et son système est Android 10. Il a la livraison gratuite d’AliExpress Plaza au prix de 164,99 euros.

Samsung Galaxy TAB A

En conclusion de la section gadgets, nous avons trouvé avec une succulente remise 10,1 pouces Samsung Galaxy TAB A. Vous êtes mis en valeur par son excellente qualité sonore grâce auquel profiter de séries, de films ou de vidéos sera très simple et, en plus, avec mode enfants pour contrôler ce que voient les petits de la maison.

Incorpore une mémoire 2 Go de RAM et 32 ​​Go de ROM et il a des connexions wifi et bluetooth. Vous pouvez le trouver sur AliExpress avec une réduction de plus de 40 euros, livraison depuis l’Espagne et option de deux couleurs pour 189 euros.

Produits de la maison

Puisque les êtres humains ne vivent pas que de la technologie, nous avons pris la peine de chercher quelques ustensiles à prix réduit cela viendra de la fable pour n’importe quelle maison.

Le premier est un Matelas Pikolin disponible dans toutes les tailles de lit disponibles et disponibles. L’une des ventes les plus intéressantes se trouve dans le modèle 150 × 190 cm, disponible uniquement pour 329 euros, près de la moitié de son prix de vente sur la plateforme.

En passant de la chambre à la cuisine, c’est peut-être le bon moment pour rénover ces vieilles casseroles une fois pour toutes.

Que diriez-vous de trois nouvelles casseroles pour presque le prix d’un? Cet ensemble Monix composé de trois pièces d’aluminium forgé il est parfait pour avoir tout ce dont un cuisinier a besoin.

Rénovation de toutes les casseroles en une seule fois avec un 50% de réduction et quelque chose d’autre.

Mais bon, attendez. Peut-être que vous recherchiez une poêle antiadhésive. Si tel est le cas, la même marque propose un ensemble de 2 casseroles de tailles différentes par un peu plus de 25 euros.

Et enfin, comment savons-nous que la dernière chose que vous voudrez faire est de laver ces casseroles Voici environ 30% de réduction sur les tablettes pour lave-vaisselle Finish.

Pour que plus tard vous disiez que nous ne vous facilitons pas la tâche.