Il arrive toujours que nous ayons une mélodie entraînante dans nos esprits, mais on ne se souvient plus du nom de cette chanson ou l’artiste. Nous tournons autour en fredonnant le petit air mais cela devient frustrant quand nous voulons écouter cette chanson et ne pas savoir laquelle rechercher et ajouter à la liste de lecture. Eh bien, ce “ petit problème ” dans la vie a déjà une solution grâce à Google.

Pendant l’événement Rechercher sur, le géant de l’internet a révélé une nouvelle fonction avec laquelle les utilisateurs peuvent rechercher les chansons qui sont coincées dans leur tête, sans avoir besoin de chantez les paroles correctement ou chantez parfaitement la mélodie.

Google et son nouveau rôle

Utiliser la nouvelle fonctionnalité est en fait assez simple. Ouvrez simplement le Application Google ou Assistant Google pour lancer la recherche de morceau. Vous pouvez aller sur l’icône du microphone et demander directement à l’application “Quelle / quelle chanson est-ce?”. Ou après avoir cliqué sur ladite icône, vous allez en bas où se trouve l’option “Rechercher une chanson”.

Immédiatement, un panneau sera affiché qui vous demandera sifflez, fredonnez ou chantez la mélodie – pas parfaite – pendant 10 ou 15 secondes. L’application vous montrera une liste avec les chansons possibles que vous recherchez, ainsi que le pourcentage d’accord entre votre bourdonnement et la mélodie originale.

Voir sur YouTube

Vous voyez? Assez simple! Vous n’aurez plus à souffrir de ne pas vous souvenir de cette chanson qui vous est restée à l’esprit. Il n’y a plus d’excuses pour que vos listes de lecture soient incomplètes. Bien sûr, la nouvelle fonction -qui a été appelée ‘Hum To Search’- est disponible pour iOS et dans plus de 20 langues Android.

Comment ça marche?

Selon ce que Google explique, cette application de reconnaissance fonctionne car une mélodie est comme une empreinte digitale. Le géant de la technologie a créé des modèles d’apprentissage automatique – quelque chose comme l’intelligence artificielle – afin que le bourdonnement corresponde à un modèle de Empreintes digitales / certaines mélodies.

Qu’est-ce que ça veut dire? Le modèle d’apprentissage transforme l’audio que nous émettons dans le sifflet ou le bourdonnement en une séquence numérique qui est en plusieurs chansons possibles. Un autre détail important est que l’algorithme de Google il ne repose pas tant sur la mélodie en tant que telle qu’il élimine de sa recherche dans le son des instruments, des tonalités ou des sonneries vocales. Recherchez simplement des modèles et des séquences de nombres.

La nouvelle fonctionnalité utilise la technologie de reconnaissance musicale que l’équipe d’intelligence artificielle de Google a publiée en 2017. Ce système avait déjà été implémenté en Applications en cours de lecture la même année et en 2018 via Sound Search. La différence est que ces deux applications ont besoin, par exemple, d’un extrait des paroles ou de la mélodie précise de la chanson pour identifier le nom de la chanson et de l’artiste. Comme vous pouvez le voir?

Voir sur YouTube