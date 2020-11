Il y a tellement de choses dans la vie qui sont aussi désagréables que nécessaires, mais aujourd’hui nous avons de la chance! Enfin l’angoisse, la douleur, la peur et l’inconfort de ne penser qu’à un coloscopie, la seule méthode fiable pour détecter cancer du côlon. Des scientifiques de l’Université de Leeds en Angleterre ont développé un Bras robotique qui promet d’effectuer la procédure dans un moins invasif, plus pas cher et réduire le marge d’erreur. La meilleure partie est qu’il n’a même pas besoin d’entrer dans le corps.

Malgré le fait que l’espoir de survie des patients atteints d’un cancer du côlon soit très élevé, selon l’Organisation mondiale de la santé, ce type de cancer est l’un des plus mortels au monde, en grande partie en raison de auquel la plupart des cas sont diagnostiqués tardivement, soit parce que les patients vont reporter ce qui est inévitable ou parce que la demande de coloscopies dépasse la capacité.

Cependant, l’étude menée par le professeur de recherche Pietro Valdastri propose évoluer le processus de coloscopie à travers votre bras magnétique, qui a intelligence artificielle formé avec unapprentissage autonome capable de mieux guider l’endoscope que les professionnels, éliminant ainsi les erreurs humaines et, par conséquent, le plus bénéficié, sont les patients.

“Les gastro-entérologuec’est souvent perdre conscience où il est en haut, en bas, à gauche et à droite. En utilisant le bras robotique, les spécialistes n’ont qu’à propulser le robot vers l’avant avec un joystick, tandis qu’il gère la direction de l’autre, quelque chose de similaire à un jeu vidéo, où l’objectif de l’algorithme est de trouver un cercle noir dans l’image, c’est le direction vers laquelle la pointe de l’instrument doit aller ».

Testé et approuvé

Le bras magnétique est équipé d’un caméra d’endoscope, un canal d’insufflation et un canal de travail. La éclairage Il est fourni au moyen d’un émetteur de lumière (LED). Selon Nature, ce robot est utilisé pour manipuler un aimant permanent externe, tandis que le flux vidéo endoscopique, est projeté sur un moniteur avec un iinterface graphique qui montre des paramètres tels que la vitesse relative du robot et la distance inter-magnétique.

Le bras robotique, fonctionne grâce au mouvement des médecins, une fois qu’il est aligné sur le corps à l’extérieur, le l’intelligence artificielle scanne les images pour se guider automatiquement dans le corps et détecter s’il n’y a pas d’anomalie. Jusqu’à présent, il n’a pas été testé chez l’homme, mais a été testé dans un système digestif artificiel, Aussi bien que dedans porcs anesthésiés, être à la fois un tout Succès.

Cependant, pour compléter tous les tests pertinents avant de commencer à expérimenter chez l’homme, l’étude publiée dans la revue scientifique “ Nature Machine Intelligence ”, mentionne que la prochaine étape consiste à rechercher cinq braves volontaires humains. réSelon les résultats, les coloscopies peuvent devenir si simples et efficaces que vous n’aurez même pas besoin d’un deuxième examen.

De plus, les auteurs affirment qu’avec cette innovation, il y a un espace substantiel pour réduire les coûts de formation, production et exploitation de tout l’appareil coloscopique. Croisons les doigts, qu’il sera disponible très prochainement au Royaume-Uni puis dans le monde entier. Cette merveille s’ajoute aux dizaines de nouvelles technologies appliquées au domaine de la médecine et il ne sera même pas nécessaire de livrer le «petit trésor».