WhatsApp Web est devenu un excellent outil pour ne pas se laisser distraire au travail, Eh bien, avoir le chat sur les onglets de l’ordinateur nous donne la possibilité de ne pas jouer avec le téléphone portable pendant que nous travaillons. Bien que oui, Bien que sa fonction soit assez utile, il faut aussi dire que WhatsApp sur les ordinateurs n’est pas si complet comme celui que nous avons sur notre mobile.

Cependant, Il semble que les développeurs de la célèbre application de messagerie soient conscients que de plus en plus d’utilisateurs utilisent la version informatique de WhatsApp, car ils implémentent constamment de plus en plus d’outils pour que plus de personnes puissent mieux communiquer depuis leur ordinateur. !! Toutes nos félicitations!!

Bientôt, nous parlerons par appel vidéo WhatsApp depuis l’ordinateur

Apparemment, c’était une question de temps pour WhatsApp d’ajouter la possibilité de passer des appels et des appels vidéo via l’ordinateur. Nous disons cela parce que la plate-forme populaire s’efforce d’apporter de telles fonctionnalités dans sa prochaine mise à jour, ce qui pourrait être en concurrence directe avec d’autres services d’appel vidéo qui ont gagné en popularité pendant la quarantaine.

Selon le portail WaBetaInfo, WhatsApp travaille sur un support pour les appels et les appels vidéo via WhatsApp Web, qui fonctionnera de manière similaire à celles effectuées sur le téléphone portable. Cela signifie que une petite fenêtre pop-up apparaîtra pour que l’utilisateur accepte ou rejette un appelOu, les gens peuvent lancer un appel en haut du chat et en cliquant sur le bouton de l’appareil photo ou le téléphone d’un contact.

Le spectacle pourrait arriver dans les prochaines semaines!

Bien que l’on ne sache pas quand ils arriveront, la source indique que les appels et les appels vidéo peuvent être passés en quelques semaines. Si cela ne suffisait pas La plate-forme pourrait également implémenter une option permettant à WhatsApp Web de fonctionner sans que le téléphone portable soit lié à l’ordinateur en permanence. et avec un réseau Internet fixe. Comment voyez-vous ces nouvelles fonctionnalités?